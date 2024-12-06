Цифровизация планирования в животноводстве: как обеспечить комплексный подход для принятия решений

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Животноводство — сложноразвивающаяся отрасль с разнообразными по масштабу деятельности игроками: от отдельных хозяйств до агропромышленных холдингов. И если для стратегического планирования и управленческого учета небольшими фермами хватает табличных редакторов, то крупному вертикально интегрированному бизнесу необходима мощная комплексная система уровня EPM (Enterprise Performance Management). Чем цифровые решения полезны этой сфере АПК, рассказывает директор департамента разработки бизнес-платформы Polymatica компании SL Soft Григорий Андреев

Тенденции рынка

В отрасли заметны две влияющие и друг на друга тенденции: цифровая трансформация компаний и импортозамещение. Западные цифровые решения, которые прежде использовались на крупных предприятиях, обладали мощными SCADA-системами (АСУ ТП) — средствами автоматизированного управления технологическим производством на уровне контроля оборудования, корпусов и конвейерных линий, а также таких параметров, как температура, влажность, уровень углекислого газа и т. д. Накапливая и анализируя эти данные, компании могли принимать объективные управленческие решения.



В целом холдинговое животноводство и птицеводство ориентировались на западные нормы, технологии и оборудование. Сейчас доступ к этим ресурсам сильно ограничен, особенно это касается облачных сервисов, поэтому заказчики озабочены поиском альтернатив. Китайские софтверные продукты не предназначены для поддержки сквозных технологий: например, с их помощью невозможно автоматизировать целую линию по убою птицы, только отдельные участки конвейера. С этой точки зрения отечественные решения — более логичный и подходящий вариант.



В составе базового набора ПО на крупных животноводческих предприятиях можно отметить системы операционного учета и поддержки продаж (например, «1С: Цифровое животноводство» или «1С: ERP Управление предприятием»), а также обязательные государственные системы оборота продукции, наподобие ФГИС «Меркурий». Вся оперативная деятельность на таких производствах уже автоматизирована: на рынке есть готовые решения для выполнения требований государственного учета, а также подтверждения соблюдения мер биологической безопасности. Уровень цифровизации этих бизнес-процессов не вызывает удивления: максимальная автоматизация прослеживается там, где требуется регламентная регуляторная отчетность.



Что касается решений для управленческого учета и планирования, здесь экономисты чаще всего используют модели, автоматизация которых базируется на Excel. Но какая бы передовая система ни была реализована на основе этой программы, она все еще остается огромным калькулятором. В Excel практически невозможно заниматься моделированием в промышленных масштабах, стыковать разнородные процессы отдельных этапов вертикально интегрированного холдинга.



Помимо этого, в отрасли повышается конкуренция, производители укрупняются и диверсифицируются за счет поглощения разнородных активов. Например, чтобы выпускать продукцию из птицы, компания должна начать с определенного сырья, которое нужно вырастить, а после произвести комбикорм. Далее необходимо приобрести цыпленка для родительского стада — это даст яйцо. После инкубации можно выращивать птицу в промышленных масштабах, которая, в свою очередь, попадет на комбинат, занимающийся разделкой и производством продукции, поставляемой в магазины. Это длинные и разнородные процессы, состыкованные друг с другом. Нельзя планировать бюджет одного компонента этой цепочки в отрыве от других. Поэтому ключевая задача крупных холдингов сейчас — автоматизировать сквозной производственный процесс с точки зрения планирования и бюджетирования.



Простые физические операции на каждом этапе процессов на предприятиях в большой степени проработаны и автоматизированы. Технологи, мастера производств отлично справляются и могут обеспечить максимальный результат на своих участках. Но как эти отдельные блоки правильно собрать в комплексную модель, которая при последующей автоматизации сможет обеспечить максимально эффективную работу, и чтобы инвестиции при этом были оптимальными — такую задачу Excel решить не может.



Особенности бизнеса

В животноводстве производственный цикл гораздо короче, чем в растениеводстве. Для птицы сроки составляют примерно 28 дней от посадки до убоя, для свиньи — чуть дольше. Но все равно они не сравнимы с растениеводством, где планирование ведется циклом в один год. В животноводстве все этапы процессов плотно состыкованы, ритмичность крайне высокая, и скорость принятия решений по ключевым моментам должна быть очень быстрой. Например, если птица пересидит положенный срок хотя бы на сутки, ее будет сложно реализовать, так как у птицефабрик строгий график поступления сырья.



Большую роль играет масштаб деятельности. Если компания производит только один вид продукции, балансировка по всей цепочке для нее не так существенна. Но если это вертикально интегрированный холдинг со множеством площадок, на каждом этапе нужно учитывать ограничения, многовариативность спроса и мощности производства. Бывают случаи, когда приходится оперативно продавать излишки или закупать инкубационное яйцо или корма у стороннего поставщика.



Впрочем, и здесь можно оцифровать и смоделировать некоторые процессы. В птицеводстве существуют специальные кроссы разведения (смешивание пород и линий для улучшения качества), благодаря которым можно прогнозировать количество и предполагать итоговое качество. Условно говоря, если содержать птицу согласно нормам, описанным в документации, то можно получить рассчитанный вес и качество продукции. Благодаря тому, что птицу выращивают преимущественно на закрытых площадках, где микроклимат управляется внутренними системами, влияние погоды на прогнозы минимальное. Получается, что в рамках всего цикла вызревания птенцов на каждой площадке можно на любой период времени построить план, а дальше по цепочке наладить производство.



Сложность возникает в другом. На птицефабриках практикуются около семи этапов разделки птицы, на каждом из которых получаются продукты, уже готовые к реализации в торговых сетях. Необходимо решить, до какой глубины разделывать птицу, исходя из текущего спроса, цены и других параметров. Например, вчера был высокий спрос на тушки, а сегодня на бедро — но, помимо последнего, соответственно, нужно где-то реализовать голень и грудку. В свиноводстве и скотоводстве схожие процессы. Такая балансировка обычно закрывается классическими симплекс-методами. Но это не все: специалистам холдинга важно понимать не только то, как разделать птицу, а сколько и каких размеров ее нужно вырастить, а перед этим — сколько необходимо яиц, инкубационных мощностей, родительского стада.



Одновременно с этим в животноводстве возникают и другие риски: от снижения жизнеспособности стада до проблем с контрагентами. Все эти факторы тоже необходимо оцифровать и заложить в бюджетную модель.



Комплексный подход к планированию

Бизнес-процессы в животноводстве реализуются на нескольких уровнях: на управленческом, на оперативном и на уровне текущих задач отдельного предприятия. Для максимально продуктивной деятельности на производствах должен быть сформирован определенный ИТ-ландшафт, включающий системы классов EPM, ERP и MES.



Так, для распределения запланированных задач и ресурсов по участкам производства на конкретной фабрике используются MES-системы (Manufacturing Execution System). Они обеспечивают учет параметров текущих процессов: отслеживаются показатели выработки производственных линий, моек, климатических систем, выход на смену персонала, объемы потребления кормов и т. д. Автоматизированный контроль обеспечивает бесперебойную деятельность производства, возможность быстрого реагирования на возникающие инциденты, а также сбор первичных учетных данных, которые аккумулируются и анализируются на следующем уровне — ERP.



Благодаря ERP-системам (Enterprise Resource Planning) происходит управление ресурсами и оперативное планирование: например, зная реальный расход кормов и текущие остатки, можно принимать решение об увеличении или сокращении закупок. Данные пересчета животных могут указать на необходимость пополнения стада. В EPR содержится нормативная информация по используемым на предприятии ресурсам (кормам, ветеринарным препаратам, техническим средствам и т. д. ) и организовано взаимодействие с поставщиками: можно автоматизированно или в ручном режиме сформировать заказ на продукцию.



Для верхнеуровневого планирования длинной цепочки бизнес-процессов используются системы класса EPM (Enterprise Process Management). Консолидируя информацию из различных источников (ERP, финансовые, логистические, CRM-системы и т. д. ), а также опираясь на исторические данные, они обеспечивают автоматизацию всего производственного цикла: рассмотрение нескольких сценариев, выбор и утверждение оптимального плана топ-менеджментом, мониторинг его исполнения, оценку эффективности.



Помимо этого, EPM-система может осуществлять планирование разных производственных контуров: набор модулей собирается исходя из потребностей заказчика, их можно по-разному комбинировать, а также формировать несколько сценариев и производственных планов с учетом определенного количества площадок, ремонта, окон простоя и т. д.







Крупным холдингам для цифровизации бизнес-процессов удобнее использовать модульные решения, которые можно скомпоновать и внедрять, исходя из конкретных потребностей. Комплексных интегрированных решений от одного поставщика, совмещающих функциональность MES, ERP и EPM, даже на глобальном на рынке практически нет. Однако существуют готовые связки зрелых компонентов наподобие платформ Polymatica EPM и Polymatica ML — благодаря этому возможно на уровне стратегического планирования максимально эффективно использовать накопленные предприятием данные. Решение на основе искусственного интеллекта позволяет не просто собирать и анализировать статистику по производству, но и быстро выявлять ключевые факторы, влияющие на них.



Преимущества и перспективы EPM-систем: средний и малый бизнес на подходе

Рост конкуренции в отрасли животноводства вынуждает компании быстрее принимать решения. Для этого необходима аналитическая и учетная система, которая включает все звенья производственной цепочки, а если в них нужно что-то изменить — пересчитает прогноз по всем параметрам, исходя из прошедших и текущего этапов.



Чем сложнее бизнес, тем он медленнее реагирует на внутренние изменения. Считается, что планирование класса EPM имеет смысл, когда у холдинга в активе более трех площадок.



Но это не значит, что подобные решения актуальны только для крупных животноводческих холдингов — они полезны и среднему бизнесу. На зарубежном рынке есть разработчики, производящие EPM-системы с модульной архитектурой. Они состоят из отдельных автономных модулей, полезных конкретному производственному звену. Заказчик может выбрать несколько элементов под свои запросы, а также — интегрировать их между ИТ-инфраструктурами поставщиков, выполняющих смежные процессы. Такой подход перспективен и для российского рынка, и для отечественных разработчиков EPM-систем. Скорее всего, в качестве таких модулей будут выступать простые в использовании облачные PaaS-сервисы.



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