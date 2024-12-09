В России пройдет эксперимент по электронному оформлению перевозок зерна

Эксперимент направлен на последовательную цифровизацию деятельности по перевозке зерна и продуктов его переработки flickr.com

Министерство транспорта предложило с 1 февраля по 31 октября 2025 года провести эксперимент по использованию государственной информационной системы электронных перевозочных документов для оформления перевозок зерна и (или) продуктов переработки зерна. Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент направлен на последовательную цифровизацию деятельности по перевозке зерна и (или) продуктов его переработки, что позволит обеспечить ее прозрачность, сократить количество сопутствующих правонарушений, а также обеспечить качественное и эффективное взаимодействие между контрагентами за счет перехода к электронному документообороту, говорится в пояснительной записке к документу.



В ходе эксперимента предлагается обмен электронными транспортными накладными, путевыми листами, сведениями, содержащимися в них, с их последующим направлением в государственную информационную систему. Участие в эксперименте будет добровольным. В случае высокой оценки его эффективности и результативности, ‎предполагается внедрить электронный документооборот для оформления перевозок зерна и (или) продуктов его переработки на постоянной основе.



Цифровой формат ускоряет процесс оформления документов, что особенно важно в сезон пиковых перевозок. Кроме того, участники эксперимента смогут уменьшить затраты на бумагу, печать и физическую доставку документов. Использование одной платформы также сможет исключить путаницу, связанную с различиями в региональных требованиях. Однако переход на электронный документооборот может быть связан и с рядом вызовов, в частности, может потребоваться повышение квалификации сотрудников предприятий.



Независимый эксперт рынка АПК Александр Корбут считает, что, если система будет работать так, как задумывалась, то это нововведение будет полезным. «Плюсы в том, что это упростит работу с документацией, в частности, с транспортными накладными. Но теоретически возможны различные сбои. Поэтому говорить о том, что система будет полезна для участников отрасли можно лишь в том случае, если все в ней будет работать хорошо», — прокомментировал он «Агроинвестору».



«Электронный документооборот — это однозначно плюс для отрасли, так как это позволит избавиться от проблемы с обращением бумажных документов, с которой мы сталкиваемся довольно часто, — соглашается индивидуальный предприниматель Вадим Чемериский, занимающейся оптовой торговлей зерном. — Нередки случаи, когда водители зерновозов теряют или повреждают документы и менеджерам нашей компании приходится снова выезжать в хозяйство и оформлять накладные заново».



ГК «Аванти» занимается различными видами автомобильных перевозок по России, в том числе перевозит зерно, и работает с использованием системы электронного документооборота. Руководитель компании Никита Милов видит в нововведении ужесточение контроля. «Это уже избыточное регулирование, которое может негативно сказаться на малом и среднем бизнесе этой сферы, так как чревато получением дополнительных штрафов, что в итоге может вылиться в повышение тарифов на перевозку. На сегодняшний момент электронный документооборот — это далеко не основная проблема в перевозках», — сказал он «Агроинвестору».



«Изменения в условиях работы достаточно серьезно сказываются на нашей деятельности, — говорит директор компании «Кос-Маис» Виталий Гаркушка. — Мы занимаемся селекцией, семеноводством, а также выращиваем товарное зерно и из-за введения ряда государственных информационных систем вынуждены были взять на отдельную ставку нового сотрудника, весь рабочий день которого только и связан со взаимодействием с этими системами. А это существенные затраты и сокращение рентабельности нашего агропроизводства. Поскольку мы сами не занимаемся перевозкой выращенного нами зерна, считаем такое вовлечение в весь этот процесс и дополнительный контроль со стороны государства вредным, аграрии в этом не заинтересованы», — считает он.



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