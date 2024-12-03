Сбор зерна достиг 132 млн тонн

К концу ноября посевы были обмолочены с 97,7% площади Е. Разумный

Сбор зерна, по данным на 26 ноября, составил 132 млн т в бункерном весе, что на 19,3 млн т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза. Посевы были обмолочены с 97,7% площади, средняя урожайность составила 28,2 ц/га против 31,6 ц/га год назад. В том числе пшеницы собрано 87,7 млн т (98,6 млн т годом ранее), ее урожайность снизилась с 32,7 ц/га до 29,8 ц/га. Ячменя намолочено 17,9 млн т (22,8 млн т), его урожайность уменьшилась с 28,1 ц/га до 25,1 ц/га. Сбор кукурузы составил 12,9 млн т (14,3 млн т) при урожайности 52,5 ц/га (70,9 ц/га). Официальный прогноз урожая зерна в этом году — 130 млн т в чистом весе, в том числе 83 млн т пшеницы.



Также по данным Минсельхоза, которые приводит «Интерфакс», аграрии собрали 17,2 млн т подсолнечника против 17,9 млн т год назад, его урожайность уменьшилась с 17,8 ц/га до 16,7 ц/га. Сои намолочено 7,2 млн т против 6,9 млн т, урожайность составила 17,3 ц/га (19,9 ц/га годом ранее). Валовой сбор рапса увеличился с 4,5 млн т до 5 млн т, хотя его урожайность снизилась с 20,5 ц/га до 18,4 ц/га. Агроведомство рассчитывает, что урожай масличных в этом году составит около 28 млн т, в том числе соя и рапс приблизятся к рекордным значениям — 7 млн т и 4,6 млн т соответственно, говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут заседании правительства в ноябре.



Урожай гречихи к концу ноября составил 1,3 млн т против 1,6 млн т годом ранее, ее урожайность сократилась с 13 ц/га до 12,1 ц/га. Риса собрано 1,2 млн т (1,16 млн т) при урожайности 63,4 ц/га (62,4 ц/га). Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее рассказывал «Агроинвестору», что в этом году он ожидает урожай гречихи примерно на уровне 1,16 млн т, тогда как в 2023-м он стал вторым после рекорда 2017-го и составил 1,475 млн т. Хотя по сравнению с прошлом годом сбор гречихи заметно меньше, учитывая то, что внутреннее потребление составляет менее 1 млн т, производство более чем достаточное, отмечал он. А вот урожай риса станет рекордным, его эксперт оценивает на уровне 1,216 млн т в чистом весе — на 14% выше показателя прошлого года.



Сахарной свеклы к 26 ноября, по данным Минсельхоза, было накопано почти 44 млн т против 50,4 млн т год назад, ее урожайность упала с 490,2 ц/га до 383,5 ц/га. По информации аналитической службы Союзроссахара на 2 декабря, переработку сахарной свеклы продолжают 49 из 65 сахарных заводов. Всего переработано 32,38 млн т (в 2023 году — 34,43 млн т), произведено 4,83 млн т сахара, что соответствует уровню прошлого года. При этом все 14 сахарных заводов Краснодарского края завершили переработку сахарной свеклы, их общий объем переработки составил 8,45 млн т, выпущено 1,14 млн т сахара.



Также в товарном секторе собрано почти 7,1 млн т картофеля против 8,3 млн т к концу октября 2023-го, его урожайность снизилась с 282 ц/га до 263,9 ц/га. Овощей собрано 5,6 млн т против 5,4 млн т при средней урожайности 311,2 ц/га (303,6 ц/га годом ранее). Ранее российские власти предложили Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставить нашей стране тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины с 1 января по 31 июля 2025 года на поставки отдельных видов плодоовощной продукции. Пояснялось, что это позволит сдержать рост потребительских цен, а также избежать дефицита овощей и фруктов на внутреннем рынке. Позднее Совет Евразийской экономической комиссии освободил от уплаты импортной пошлины 150 тыс. т картофеля, 55 тыс. т моркови и 230 тыс. т яблок.



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