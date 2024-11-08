Оксана Лут: уборочная кампания завершается штатно

Качество зерна нового урожая выше прошлогоднего Pixabay

Осенние полевые работы находятся в финальной стадии, несмотря на погодные аномалии, в целом уборочная кампания завершается штатно. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на заседании правительства. Зерновые обмолочены с 97% площади, собрано более 128 млн т. «Напомню, что внутреннее потребление зерна у нас составляет 87 млн т. Таким образом, мы уже полностью обеспечили продовольственную безопасность по этому направлению», — отметила она.



В целом валовой сбор зерна ожидается на уровне 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы, напомнила Лут. «Этот результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит нам сохранить значительный экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки», — подчеркнула она, добавив, что качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Валовой сбор риса может составить рекордные 1,2 млн т.



Также Минсельхоз рассчитывает на сбор около 28 млн т масличных, в том числе соя и рапс приблизятся к рекордным значениям в 7 млн т и 4,6 млн т соответственно. Урожай сахарной свеклы может составить примерно 44 млн т, что позволит произвести 6,3-6,4 млн т сахара, что также полностью обеспечит внутренние потребности. «Кроме того, получим более 7 млн т картофеля и порядка 7,4 млн т овощей в организованном секторе. Из‑за сложных погодных условий урожай этих культур будет несколько ниже прошлогоднего», — рассказала Лут. Несмотря на весенние заморозки, в организованном секторе будет собрано около 1,7 млн т плодов и ягод — выше средних значений за последние пять лет.



В регионах Юга, Северного Кавказа и Центральной России продолжается сев озимых, на остальной территории работы почти завершены. «На сегодняшний день зерновыми и техническими культурами засеяно более 19 млн га. По итогам года рассчитываем выйти на площадь чуть меньше 20 млн, что близко к уровню прошлого года», — отметила Лут. В том числе в новых регионах озимыми планируется занять 1,6 млн га — на 3% больше, чем в прошлом году. При этом под особым контролем находится обеспечение аграриев необходимыми ресурсами, подчеркнула министр.



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