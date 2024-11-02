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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Аналитики прогнозируют увеличение урожая зерновых в 2025 году

Также они ожидают небольшого роста цен

| Агроинвестор |

Достойные показатели урожая и высокие переходящие запасы в полной мере обеспечивают внутренний рынок
Достойные показатели урожая и высокие переходящие запасы в полной мере обеспечивают внутренний рынок

Урожай зерновых и зернобобовых в следующем году может составить 135,5 млн т, включая 88,5 млн т пшеницы, тогда как в этом году сбор будет на уровне 128,8 млн т и 85,6 млн т соответственно, следует из обзора рынка, подготовленного «ПСБ Аналитика». Несмотря на более низкие объемы производства в этом году, урожай все равно будет достойным и позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности, отмечают аналитики.

В целом текущую ситуацию на рынке зерновых и зернобобовых «ПСБ Аналитика» оценивает как стабильную: достойные показатели урожая и высокие переходящие запасы в полной мере обеспечивают внутренний рынок. «При этом по мере расширения рынков животноводства и пищевой промышленности, а также развития агротехнологий и господдержки АПК, валовой сбор зерновых и зернобобовых в России продолжит увеличиваться. На этом фоне будет повышаться и экспортный потенциал с одновременной переориентацией на дружественные страны, преимущественно страны ЕАЭС, Ближнего Востока и Африки», — говорится в обзоре.

Ситуация с ценами как на внутреннем рынке, так и на внешнем пока остается сложной с учетом отсутствия драйверов к их росту, обращают внимание аналитики. При этом они ждут, что по мере восстановления спроса со стороны импортеров и повышения внутренних запросов на продовольствие ценовая конъюнктура будет улучшаться. Так, по итогам этого года аналитики рассчитывают на повышение внутренних цен (+3% от текущих уровней). В 2025-м положительная ценовая динамика на основные зерновые сохранится. По расчетам аналитиков, средние цены на пшеницу и кукурузу внутри страны могут увеличиться на 7%, ячмень подорожает на 11%.


Также, с учетом развития восходящего тренда мировых цен, аналитики ожидают дальнейшего увеличения экспортных цен на российскую пшеницу — на 5,3% к концу этого года от текущего уровня. Экспортные цены на ячмень, могут прибавить 8% от текущего уровня, кукуруза может подорожать на 12,5% в связи ожиданием худшего за шесть лет урожая. В 2025 году тенденция роста может продолжиться, прогнозирует «ПСБ Аналитика». При этом, по оценке аналитиков, по итогам 2024 календарного года Россия обновит рекорд по экспорту зерна, поставив за рубеж около 70 млн т против 66,6 млн т в 2023-м. «В 2025 году ожидаем некоторое сокращение объема российского зернового экспорта до уровня 62 млн т, что обусловлено более низким урожаем в текущем году», — говорится в обзоре.

() в октябре сделал первый прогноз урожая пшеницы в 2025 году — 81-85 млн т, и пока оценка выше к ближней границе диапазона. «Мы сохраняем умеренный оптимизм, поскольку в ряде регионов, даже в одном из самых сложных по засушливой погоде — на северо-западе Волгоградской области — прошли дожди», — пояснял гендиректор Дмитрий Рылько. Аналитический центр «» также опубликовал свой первый прогноз на 2025 год, согласно которому урожай пшеницы может составить 80,1 млн т против 81,5 млн т в 2024-м и 88,1 млн т в среднем за пять лет. Такой сбор станет самым низким за последние четыре года.

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