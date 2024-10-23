Аналитики сделали первые прогнозы урожая пшеницы в 2025 году

Плохое состояние озимой пшеницы перед началом зимы повышает риск ее гибели Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сделал первый прогноз урожая пшеницы в 2025 году — 81-85 млн т. «Но она (оценка) пока ближе к 85 млн т. Мы сохраняем умеренный оптимизм, поскольку в ряде регионов, даже в одном из самых сложных по засушливой погоде — на северо-западе Волгоградской области — прошли дожди», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько (цитата по «Финмаркету»). По его словам, влага попала даже в тот слой почвы, где зерно было посеяно амбарным способом — более глубоко, и пшеница «проклюнулась». Это дает надежду на то, что всходы будут получены до ухода посевов в зиму.



Аналитический центр «СовЭкон» также опубликовал свой первый прогноз на 2025 год, согласно которому урожай пшеницы может составить 80,1 млн т против 81,5 млн т в 2024-м и 88,1 млн т в среднем за пять лет. Такой сбор станет самым низким за последние четыре года. Производство может сократиться на фоне неблагоприятной погоды в основных регионах выращивания озимой пшеницы. Ее урожайность «СовЭкон» оценивает в 3,43 т/га, что может стать самым низким показателем с 2019 года. Потенциальная урожайность яровой пшеницы — 2,1 т/га. Прогноз урожайности озимых был снижен на фоне дефицита влаги в почве — в верхнем слое во многих регионах самые низкие показатели за последние 10 лет. Впрочем, в последние недели в некоторых регионах прошли дожди, на фоне чего ситуация может несколько улучшиться. Однако в целом ожидается, что озимая пшеница уйдет в зиму в плохом состоянии, говорится в сообщении центра.



По данным «СовЭкона», посевы озимой пшеницы могут сократиться на 0,7 млн га, до 15,4 млн га. В то же время площади под яровой пшеницей могут увеличиться на 0,6 млн га, до 13 млн га и частично компенсировать сокращение под озимыми. «Плохое состояние озимой пшеницы перед началом зимы повышает риск гибели озимых в холодное время года. Ухудшение финансового положения фермеров может также повлиять на новый урожай, поскольку многим из них, вероятно, придется существенно сократить расходы», — считают в «СовЭконе».



До 65% месячной нормы осадков выпало в некоторых регионах Центрального Черноземья, что способствовало началу вегетации озимых, но пока выпавших осадков недостаточно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он уточнил, что преимущественно осадки были во второй декаде месяца. Предварительно, в третьей декаде пока необходимых осадков не ожидается, «но то, что они уже выпали, это уже позитивный факт», поскольку в сентябре их вообще не было, добавил Вильфанд.

По словам гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, компания полностью завершила сев озимых культур, традиционно подавляющее количество площадей заняты пшеницей и ячменем. «Сев проходил в тяжелых погодных условиях критического недостатка влаги в почве из-за аномально высоких температур в течение лета и весны. Специалисты агрохолдинга “Степь” рассчитывают на выпадение осадков в ближайшие две недели, это снизит риски для будущего урожая», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Недужко, сейчас преждевременно давать оценку состоянию посевов, и более точные данные можно будет получить после осенне-зимнего периода во время начала весенней вегетации растений.



Гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов говорит, что предприятие завершило сев в сентябре, но ситуация с озимыми очень тяжелая. «Я такого за 20 с лишним лет работы еще не видел: примерно 50% не взошло, еще столько же — в плохом состоянии <...>. Земля сухая, и, наверное, ничего хорошего от этого не будет », — прокомментировал он «Агроинвестору». Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) также завершила сев озимых, в регионе прошли дожди, поэтому к концу недели ожидаются всходы, говорит председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. «Я думаю, что все будет нормально. Главное — осадки выпали», — добавляет он.



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