Мировые цены на продовольствие в сентябре росли рекордными с 2022 года темпами

При условии средней урожайности и геополитической стабильности долгосрочная траектория снижения цен в реальном выражении может возобновиться flickr.com

В сентябре индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН составил 124,4 пункта после 120,7 в августе (за 100 принято среднее значение индекса в 2014—2016 годах). Месячный прирост оказался максимальным с марта 2022 года. В сентябре повысились индикаторы для всех групп товаров — в частности, индекс цен на зерновые увеличился до 113,5 пункта после 110,2 пункта в августе. ФАО объясняет это опасениями в связи с чрезмерно влажными погодными условиями в Канаде и ЕС, хотя это было частично компенсировано поставками из Черноморского региона по конкурентоспособным ценам. Из-за падения уровня воды в главных транспортных артериях Бразилии и США поднялись и мировые цены на кукурузу. Индекс цен ФАО на все виды риса, напротив, снизился на 0,7 пункта, что было частично обусловлено в целом сдержанной активностью на рынках.



Впрочем, сентябрьский индекс цен на пшеницу оказался на 12,8 пункта ниже уровня сентября 2023 года, что отражает общую тенденцию сокращения цен на зерно с пиковых значений, фиксировавшихся после начала специальной военной операции. «При условии средней урожайности и геополитической стабильности долгосрочная траектория снижения цен в реальном выражении может возобновиться и сохраняться до 2033 года», — говорится в последнем отчете ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до 2033 года. В прогнозе отмечается, что предложение в большинстве категорий зерновых на горизонте ближайших двух лет будет оставаться стабильным: замедление роста производства в одних странах (в том числе ряде европейских) будет более чем компенсировано его ускорением в других — на фоне увеличения урожайности (например, в США).



В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025-2027 годы приводятся оценки по сбору экспортных пошлин на зерно: в следующем году они могут принести в бюджет 187,2 млрд руб. Расчеты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка на основе этих данных свидетельствуют о том, что средние цены на зерно, заложенные в документе, в следующие два года составляют $228/т и $222/т соответственно (в сентябре 2024-го — $215/т).



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что ФАО рассматривает глобальные цены, и в долгосрочном прогнозе ФАО и ОЭСР до 2030 года ранее говорилось о возможном росте цен на зерновые. «Это вполне естественный процесс, потому что издержки производства будут увеличиваться, и это вполне очевидно», — добавляет он. Кроме того, цены на зерно крайне волатильны и зависят от природно-климатических условий, поэтому у эксперта нет уверенности в том, что в среднесрочной перспективе они будут снижаться.



При этом внутренние цены на зерно не в полной мере соответствуют мировым из-за действия пошлины. Соответственно, на российском рынке будет действовать фундаментальный фактор спроса и предложения, прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Так, урожай в этом году будет существенно ниже, чем в последние два сезона; переходящие запасы в начале сельхозгода составляли 19-20 млн т, к его концу они могут сократиться до 13 млн т, но конечный показатель во многом будет зависеть от политики Минсельхоза в части реализации зерна из интервенционного фонда. «Я полагаю, что и наши рублевые цены, с точки зрения фундаментальных факторов, падать не будут», — добавил он.



Но ключевой вопрос — это российские экспортные цены: они должны быть адекватными по отношению к мировому рынку. «Разница с французскими (ценами на пшеницу FOB) в $25-30, с румынскими — $20 — это явно не нормально и не адекватно ситуации, тем дополнительным затратам, которые возникают из-за санкционного давления <...>. Это слишком большой дисконт», — считает эксперт. По его мнению, нормальный размер дисконта для российской пшеницы — $5-7/т.



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