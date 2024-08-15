Производители продуктов питания уведомили сети о резком росте отпускных цен

Минсельхозе считает, что резких скачков цен удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения рынка и господдержке Е. Разумный

Рост затрат на производство продуктов питания привел к очередному витку массового пересмотра отпускных цен. Так, ряд производителей уведомил ритейлеров об их повышении на 5-40% в августе-сентябре, пишет «Коммерсантъ». Подобные обращения направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков. При этом собеседник издания в одной из торговых сетей назвал всплеск нетипичным и исключил сезонность.



Источник «Коммерсанта» в ритейле считает, что причиной активного повышения цен является, в частности, высокая ключевая ставка ЦБ. Этот фактор в своем письме сетям выделяет, например, Viola. По данным компании, также растет стоимость обслуживания производственных линий, часть пленки для упаковки подорожала на 12%, расходы на логистику увеличились на 16-30%. «Балтика» в своем письме сообщает, что бутылки подорожали на 8%, алюминиевые банки — на 25%. В качестве аргумента для повышения отпускных цен компания называет и инфляцию: по данным Росстата, продуктовая инфляция в июле составила 9,67% год к году, общая — 9,13%. Сахар, фруктово-ягодные добавки и закваски выросли в цене на 20%, отмечает «Милком». Молоко, по данным компании, стало на 12% дороже. Повысить закупочные цены на свою продукцию компания рассчитывает на 5-15%.



При этом кондитерские изделия, скорее всего, подорожают значительнее всего, поскольку на рынок шоколада продолжает влиять резкий рост цен на какао, связанный со снижением его производства из-за засухи в Западной Африке. Так, производитель шоколада Ritter Sport предупреждает ритейлеров, что отпускные цены на ассортимент Extra Cacao с 1 сентября поднимутся на 40% год к году. Mars с 9 сентября намерен увеличить стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов» на 19%, жевательные конфеты Skittles, не содержащие шоколада, подорожают на 13%. Объединение «Славянка» обращает внимание на увеличение стоимости кондитерских жиров до 50%, сухих молочных продуктов — на 20%, муки — на 30%. В Национальном союзе хлебопечения оценивают повышение стоимости муки на 32-55% за год в зависимости от сорта.



Тем не менее, по словам партнера One Story Ольги Сумишевской, ритейлеры крайне редко идут на зеркальное повышение цен вслед за поставщиками. «Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж», — объясняет эксперт (цитата по «Коммерсанту»). По ее словам, сети, скорее, будут за счет собственной маржи стремиться нивелировать повышение, проведя его в несколько этапов.



Корректировка цен производителями может быть связана исключительно с объективными рыночными факторами, уверен зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Достаточно проанализировать данные Росстата, чтобы увидеть несопоставимость заработка предприятий пищевой промышленности и аграриев по сравнению с розничной торговлей. В этом году, несмотря на то что многие компоненты себестоимости подорожали на десятки процентов, речь идет об изменении отпускных цен на продукты на единицы процентов, что необходимо для поддержания рентабельности», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом ни о каком необоснованном росте речь не идет, так как происходит значительное увеличение себестоимости из-за удорожания логистики, упаковки, рабочей силы и др.



По словам Леонова, при корректировке отпускных цен поставщик предоставляет в сеть развернутую себестоимость производства с подтверждением изменения по каждой статье затрат, поэтому необоснованное повышение цен сеть даже не будет рассматривать. Вместе с тем, продолжает он, зачастую бывает так, что изменение цен поставщика сеть не приняла, но при этом цены на полке на его продукт повысила, и этот рост значительно превышает проценты, заявленные поставщиком. «Для того, чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети, вслед за поставщиками, снижали собственную наценку», — уверен Леонов.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что пересмотр договорных отношений с сетями традиционно происходит два раза в год — в первой и второй половине года. Письма поставщиков имеют плановый характер и не сигнализируют о том, что потребителям стоит ожидать серьезных изменений в ценовой политике. Возможны небольшие корректировки по отдельным группам или регионам. Кроме того, в рамках пересмотра утвержденных закупочных цен сети и поставщики обсуждают промо-акции, скидочные и бонусные программы, которые повышают доступность продукции для населения, а производителям и ритейлу дают дополнительный спрос.



«Важно подчеркнуть, что молочная продукция, несмотря на существенный рост себестоимости по всей цепочке, второй год остается дефлятором продовольственной инфляции, — прокомментировал «Агроинвестору» Белов. — Это означает, что темпы роста цен в категории в два раза ниже продовольственной инфляции. В январе-июле 2024 года увеличение стоимости молочной продукции составило 3,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го. При этом рост цен на продовольствие в целом составил 9,3%».



В Минсельхозе отмечают, что резких скачков цен на продукты в России удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка господдержке, пишет ТАСС. Так, за январь-июнь выпуск продуктов питания увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло производство мясной и молочной продукции, растительного масла, макаронных изделий, круп, муки, сахара и других товаров. Существенная динамика наблюдается в сегменте кондитерской продукции: производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, сахаристых изделий — на 15,9%. «Благодаря росту объемов производства динамика цен на продовольственном рынке по большинству товаров не превышает темпов общей инфляции. Повышение стоимости по отдельным видам носит сезонный характер или обусловлено такими объективными факторами, как удорожание логистики, заработных плат, кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости», — объяснили в министерстве (цитата по ТАСС).



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