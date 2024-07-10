«Магнит» сообщил о росте продаж ягод в полтора раза

Производители отмечают, что средний объем покупки конечными потребителями в этом сезоне сократился М. Стулов

В первом полугодии продажи свежих ягод в магазинах «Магнит» увеличились в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила пресс-служба ритейлера. Самой популярной ягодой оказалась голубика, она заняла первое место по количеству проданных упаковок. Спрос на нее увеличился более чем вдвое. Смородина лидирует по темпам роста продаж, спрос на нее вырос почти в 20 раз благодаря расширению предложения от отечественных поставщиков.



В этом году также значительно увеличились продажи клюквы (в 2,8 раза) и малины (в 1,8 раза). В июне продажи ягод в «Магните» выросли в 3,3 раза, включая более чем четырехкратный рост продаж голубики. Спрос на клубнику стал на четверть больше. Рост спроса на ягоды продолжился и в июле: за первую неделю этого месяца продажи увеличились в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. В текущем году «Магнит» нарастил поставки сезонных ягод из России, таких как клубника, смородина, малина и ежевика. Кроме того, проводятся тестовые поставки «нишевых» ягод и плодов, таких как жимолость, облепиха, черноплодная рябина, кизил и другие.



В этом году «Магнит» ведет более активную работу по закупкам и реализации свежих ягод, расширяет ассортимент, географию поставок, пул фермеров, поставляющих продукцию в распределительные центры сети, знает гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий. По ее словам, оценивать общее изменение потребления ягод на российском рынке можно будет в конце сезона, однако производители отмечают, что средний объем покупки конечными потребителями в этом сезоне сократился. «Мы наблюдаем, как потребители стараются перейти на меньший квант покупки, купить упаковку с меньшим объемом, чтобы не тратить на ягоды единовременно больше денег», — рассказала эксперт «Агроинвестору». По оценке Козий, в этом году цены на ягоды выросли на 20-30% относительно лета прошлого года.



По словам эксперта, цена очень разнится в зависимости от региона, канала реализации, сезона, качества ягод. Например, в прошлом месяце в некоторых регионах можно было купить ягоды низкого качества самосбором с поля по 60-80 руб./кг и одновременно качественную упакованную ягоду в супермаркетах Москвы по 1,2-1,5 тыс./кг, сравнивает Козий. «В среднем цена снижается в сезон массового сбора урожая. Для садовой земляники, которую в продаже чаще называют клубникой, этот этап в 2024 году уже пройден, в этом сезоне дешевле она не станет. Однако малина и голубика в августе-начале сентября, скорее всего, будут стоить дешевле, чем в июне — начале июля», — говорит эксперт.



Она отметила, что рост цен на ягоды в этом году связан с серьезным удорожанием производства. «Из-за усложнения поставок и падения курса рубля по отношению к мировым валютам подорожало почти все необходимое для производства ягод — посадочный материал, удобрения, средства защиты, техника, запчасти к ней. Также наблюдается огромный дефицит рабочих рук и, соответственно, рост оплаты труда в сельском хозяйстве, а ягоды требуют большого количества ручного труда. Отдельно стоит отметить резкий рост стоимости перевозок как материалов для ягодоводства, так и самой ягоды, возникший на фоне нехватки водителей, подорожания транспортных средств и топлива», — рассказала эксперт.



По прогнозу Минсельхоза, к 2030 году доля самообеспеченности России фруктами и ягодами может достичь 50%. Ожидается, что рост будет обеспечен мерами государственной поддержки. В 2023 году сбор фруктов и ягод в организованном секторе превысил 1,75 млн т, что на 1,9% больше, чем в 2022-м. Увеличение производства агроведомство объясняло прежде всего активной закладкой современных интенсивных садов и питомников общей площадью около 13,3 тыс. га. Традиционно лидерами по выращиванию фруктов и ягод являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области.



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