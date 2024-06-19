Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров

Правительство поддержало законопроект с учетом предложенных замечаний М. Стулов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает торговые сети сократить срок оплаты скоропортящихся товаров вдвое. Документ вносит изменения в правила и сроки оплаты отгруженных продовольственных товаров по договорам поставки. Согласно документу, оплата поставленных продовольственных товаров сроком годности пять дней или менее должна производиться не позднее четырех рабочих дней со дня получения товаров. Продукты сроком годности от шести до девяти дней подлежат оплате в срок не позднее восьми рабочих дней со дня получения. Сейчас действует норма, согласно которой товары со сроком годности менее 10 дней должны быть оплачены не позднее восьми рабочих дней. Продовольственные товары, включенные в установленный правительством России перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, должны быть оплачены не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения, независимо от сроков их годности, за исключением случаев, когда срок оплаты наступает раньше.



Правительство в своем заключении поддержало законопроект с учетом предложенных замечаний. «Предложенное уменьшение сроков оплаты поставленных продовольственных товаров позволит поддержать производителей скоропортящихся товаров, включая социально значимые продукты первой необходимости, и смягчит волатильность бизнес-условий (рост себестоимости, финансовые риски), способствуя сохранению бизнеса в целом», — говорится в документе.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что сокращение сроков оплаты ударит по возможности торговых сетей удерживать низкие цены на социально значимые товары, поскольку приведет к кассовому разрыву на стороне ритейлеров. Опыт сокращения сроков оплаты товаров в 2016 году показал, что эта мера не оправдала ожиданий и не оказала позитивного эффекта на ценообразование, напомнил он. «По сути, эта инициатива обяжет сети выплачивать поставщикам стоимость почти четверти ассортимента продовольственных товаров задолго до их фактической реализации», — сказал Караваев «».По его мнению, неизбежная в этом случае нехватка оборотных средств может не позволить торговле инвестировать в сдерживание роста цен на продукты первой необходимости и формировать их достаточные запасы. «При очевидном негативном эффекте в виде увеличения издержек в торговом звене совершенно нет гарантий, что сокращение сроков оплаты как-либо повлияет на снижение себестоимости товаров и цен на стороне производителей. Более того, это увеличит их затраты на логистику, документооборот и другие процессы», — уверен Караваев. Любые регуляторные меры, направленные только на одно звено, по его мнению, не гарантируют результат в конечном звене — то есть снижения цен на продукты в магазинах, а это значит, «что законопроект не выполнит заявленных задач».

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что поддерживает инициативу: она уравняет права российских и иностранных поставщиков, обеспечит наличие товара на полке и сдержит рост цен. «Сегодня сети делают предоплату иностранным поставщикам из недружественных стран за 30-120 дней до получения товара, однако российским поставщикам не могут оплатить заказ в течение 10 дней после его получения», — сказал он «Агроинвестору». Сеть успевает продать полученный товар дважды или трижды, пока российский поставщик получает оплату только за первую партию, получается ситуация, что сети за счет российских поставщиков направляют свободные средства на предоплату импортных заказов, отметил Леонов.



При этом нехватка оборотных средств, которые должны быть направлены на беспрерывный выпуск продуктов, и кассовые разрывы, с которыми сталкиваются российские поставщики из-за длительных сроков оплаты поставленных заказов, чревата сокращением ассортимента и ростом цен, отмечает Леонов. Именно поэтому отечественные пищевые предприятия считают справедливым снять с них обязанность беспроцентно кредитовать торговлю и поддерживать таким образом экономику иностранных поставщиков, пояснил Леонов. По его мнению, это не приведет к увеличению расходов сетей и будет способствовать сдерживанию роста цен.



Инициатива направлена на поддержку производителей, которые в текущих условиях имеют более серьезные проблемы с опережающим ростом цен на ресурсы, чем ритейл, сказал «Агроинвестору» научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. «С этих позиций она оправдана и своевременна. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий торговых сетей — если их экономика позволит просто сократить сроки оплаты, то производители будут в выигрыше. Если в ответ на эту инициативу магазины уменьшат закупки скоропортящихся продуктов, сделав выбор в пользу других позиций, то в проигрыше будут все стороны, включая потребителей», — считает эксперт.



Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минфин, Минюст и ФАС ранее поддержали законопроект с условием его доработки перед вторым чтением. Ведомства также отмечали необходимость уточнения предложений депутатов относительно сокращения сроков оплаты социально значимых товаров первой необходимости независимо от сроков годности. Правительство отмечало, что среди таких товаров есть продукция, которая может храниться длительное время, к тому же пока не обоснована необходимость более оперативной оплаты. Поэтому правительство предложило выделить из социально значимых товаров только те, для которых целесообразно сократить сроки оплаты. Правительство предлагало установить срок вступления закона в силу с учетом переходного периода не ранее чем с 1 сентября 2024 года.



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