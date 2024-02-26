В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд рублей

У рынка онлайн-доставки продуктов большой потенциал за счет развития инфраструктуры в регионах А. Гордеев

В 2023 году россияне потратили 917,5 млрд руб. на заказ продуктов онлайн, что на 47% больше, чем в 2022-м. Такие данные содержатся в исследовании Infoline, на которое ссылаются «Ведомости». Согласно оценкам аналитиков, доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,3 процентных пункта до 4,7% в четвертом квартале и составила 298 млрд руб.



Компания Data Insight оценила объем доставки скоропортящихся продуктов (fresh-food) в 2023 году в 781 млрд руб., что на 41% больше, чем в 2022-м. Эта категория занимает большую часть онлайн-доставки продовольствия, пояснила изданию старший аналитик компании Ольга Пашкова. Data Insight не учитывает категорию продуктов длительного хранения (dry-food), таких как крупы и другие аналогичные товары, включая маркетплейсы. В четвертом квартале 2023 года рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров ускорился год к году до 57% (в сравнении с 55% в третьем квартале 2023-го), говорится в исследовании Infoline.



В этот период также произошел значительный рост оборота в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза, на которые к концу года приходилось 40% всех заказов продуктов питания (что на 3,4 процентных пункта больше, чем в третьем квартале), сообщил «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он объяснил это увеличением продаж продовольствия через маркетплейсы (самовывоз). Этому способствовали промоакции и бонусы, рост онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом, а также дефицит курьеров (по данным HeadHunter, их зарплаты за год увеличились на 30-40%), что привело к повышению стоимости доставки, особенно быстрой.



Дефицит персонала в сфере доставки остается актуальным, и даже компании с большим опытом в экспресс-сегменте, такие как «Яндекс Лавка», заявили о намерениях провести тестирование самовывоза из своих дарксторов, отметила Пашкова. Некоторые компании даже прекратили доставку — например, «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин, добавил Бурмистров.



Согласно данным Infoline, доля маркетплейсов в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза в 2023 году увеличилась на 6,7 процентных пункта до 56%. Доля одного из лидеров — «Сбермаркета» - выросла на 4,5 процентных пункта до 33% (включая рекордную долю промо и баллов «Сберспасибо»), в то время как доля других участников сократилась на 11,2 процентных пункта до 11%. В четвертом квартале прошлого года все виды сервиса доставки продемонстрировали высокую положительную динамику, подтвердил «Ведомостям» представитель «Сбермаркета».



В пресс-службе «Ленты» сказали «Агроинвестору», что в 2023 году онлайн-продажи «Ленты» выросли на 31,8% год к году до 53,2 млрд руб. Средний чек снизился на 8,3%, количество онлайн-заказов увеличилось на 43,8%. В X5 Group, «Самокате», «Сбермаркете» и «Магните» не ответили на запрос.



В «Озоне» в четвертом квартале 2023 года был зафиксирован рост заказов продуктов через каналы самовывоза, таких как пункты выдачи товаров (ПВЗ), сообщил представитель маркетплейса. Однако это не привело к уменьшению курьерской доставки Ozon fresh, добавил он. Представитель площадки отметил, что рост популярности самовывоза продуктов через ПВЗ связан с увеличением доступности этого способа получения товаров: к концу года в системе было подключено около пятой части всех пунктов. Количество ПВЗ, через которые доступен самовывоз сервиса, уже превышает 11 тыс. точек.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что, по предварительным оценкам, средняя доля доставки в обороте федеральных торговых сетей составляет около 4%, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше — примерно 7-8%. По его словам, онлайн-доставка продуктов пользуется устойчивым спросом у потребителей и показатели этого сегмента стабильно растут: в среднем в 2023 году онлайн-продажи продовольственных ритейлеров-членов АКОРТ увеличились примерно на 40%.



Кратный рост онлайн-доставки в 2020—2021 годах был обусловлен эффектом низкой базы и во многом вынужденной ситуацией для потребителей, говорит Караваев. Он отметил, что сейчас темпы роста онлайн-доставки отражают более здоровую позитивную динамику для бизнеса и реальную картину спроса. «Похожие темпы роста могут сохраниться на протяжении как минимум ближайших двух лет: у рынка онлайн-доставки продуктов большой потенциал за счет развития инфраструктуры в регионах и формирования устойчивой привычки к онлайн-закупкам продуктов у жителей крупных городов», — заключил Караваев.



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