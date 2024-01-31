Правительство поддержало проект об ускорении оплаты магазинами скоропортящихся продуктов

Сокращение сроков оплаты по договорам поставки поддержит производителей скоропортящейся продукции М. Стулов

Правительство поддержало законопроект, который требует от розничных сетей вдвое ускорить оплату поставщикам скоропортящихся продовольственных товаров, пишут «Известия». Законопроект, разработанный группой депутатов под руководством зампреда Госдумы Алексея Гордеева («Единая Россия»), предусматривает обязанность ритейлеров производить оплату в течение четырех дней, вместо текущих восьми.



В пояснительной записке к документу говорится, что сокращение сроков оплаты по договорам поставки продовольственных товаров поддержит производителей скоропортящейся продукции, включая социально значимые товары. По мнению авторов законопроекта, новые правила помогут преодолеть экономическую нестабильность для бизнеса, которая увеличивает себестоимость продукции и приводит к финансовым затруднениям. Кроме того, новый подход будет способствовать сохранению бизнеса в сложных условиях и повышению доступности продуктов питания.



Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минфин, Минюст и ФАС поддержали законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Также требуется уточнение предложения депутатов о сокращении сроков оплаты социально значимых товаров первой необходимости независимо от сроков годности. Правительство отметило, что среди таких товаров есть продукция длительного хранения, и пока не обоснована необходимость более оперативной оплаты. Поэтому кабмин предложил выделить из социально значимых товаров только те, для которых рационально сократить сроки оплаты. Кроме того, правительство предлагает установить срок вступления закона в силу с учетом переходного периода, не ранее чем с 1 сентября 2024 года.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что для поставщиков продукции в магазин это важная и нужная инициатива. «Это давняя история. Производитель и поставщик закончил все свои процессы и хочет получить деньги. Для магазина все сложнее — процессы только начались: нужно еще продать товар. Кажется, что в век цифровизации можно было ставить вопрос, что с момента продажи в определенный срок должен быть расчет. И тут дело не в том, какой товар скоропортящийся, а какой нет», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что поддерживает предложение о сокращении сроков оплаты скоропортящихся продуктов. Он отметил, что финансовые сложности поставщиков сегодня обусловлены длительностью проведения расчетов со стороны партнеров, переходом на 100% предоплату сырья/ингредиентов, упаковки, услуг и прочего. «При этом деньги от проданной торговой сетью продукции поставщик получает в срок до восьми рабочих дней. За это время сеть успевает продать полученный товар дважды-трижды, тогда как поставщик получает деньги за первую партию по факту зачастую через десять дней. Это влечет за собой нехватку оборотных средств, которые должны быть направлены на беспрерывное производство», — считает Леонов.



Тот факт, что поставщики сталкиваются с кассовыми разрывами — ситуация, не стимулирующая расширение производства, уверен эксперт. Отечественные предприятия считают справедливым снять с них обязанность кредитовать торговлю товарными кредитами и установить отсрочки оплат на уровне уходимости товаров с полок. Леонов уверен, что никаких дополнительных сложностей для сетей ускорение процедуры оплаты «скоропорта» не вызовет. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отказалась от комментариев, в крупнейших торговых сетях на момент публикации не ответили на запрос «Агроинвестора».



В конце декабря 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко выразила поддержку законопроекту о сокращении сроков оплаты скоропортящихся товаров и поручила Минпромторгу и Минсельхозу подготовить положительный отзыв на него. Вице-премьер говорила, что данная мера поддержит производителей скоропортящихся продовольственных товаров и поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса. Кроме того, предлагаемое сокращение сроков оплаты позволит выровнять производственные циклы скоропортящихся продовольственных товаров, уменьшить финансовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для повышения доступности таких товаров и сдерживания цен на них.



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