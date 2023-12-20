Виктория Абрамченко поддержала законопроект о сокращении сроков оплаты скоропортящихся товаров

Финансовые сложности поставщиков обусловлены длительностью проведения расчетов со стороны партнеров Е. Разумный

Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала законопроект о сокращении сроков оплаты за поставленные скоропортящиеся товары. Также она поручила Минпромторгу и Минсельхозу подготовить на него положительный отзыв, сообщает пресс-служба вице-премьера. Изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» предусматривают сокращение с восьми до четырех рабочих дней предельных сроков оплаты товаров срок годности которых составляет до пяти дней.



Мера поддержит производителей скоропортящихся продовольственных товаров и поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса, считает вице-премьер. Кроме того, предлагаемое сокращение позволит привести в соответствие сроки производственных циклов скоропортящихся продовольственных товаров, сократить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей. В перспективе это позволит обеспечить повышение доступности таких товаров и создать предпосылки для сдерживания цен на них. «Законопроект направлен на решение вопроса ускорения оплаты скоропортящихся товаров и не затрагивает вопросы их поставок», — подчеркнула Абрамченко.



Указанную инициативу в ноябре 2022 года внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых вице-спикер Алексей Гордеев («Единая Россия»), глава аграрного комитета Владимир Кашин (КПРФ) и его заместитель Владимир Плотников («Единая Россия»). Действующий закон предусматривает сроки оплаты товаров в зависимости от сроков годности: для товаров со сроком годности менее 10 дней — не позднее восьми рабочих дней; со сроком годности 10—30 дней — не позднее 25 календарных дней; со сроком годности более 30 дней — не позднее 40 дней.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорит, что предложение о сокращении срока оплаты скоропортящихся товаров показывает некоторый разворот регулирования потребительского рынка продовольствия — от поддержки сферы обращения к большей поддержке производителей. «Долгое время считалось, что главная проблема — это довезти продукты питания, которых много в селе, до потребителя в городе. Поэтому стимулировался ритейл, в том числе неформатный, например ярмарки выходного дня, инфраструктура закупок сельхозпродукции у мелких производителей», — прокомментировал он «Агроинвестору».



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Но в последний год стали заметны проблемы на стороне производства, поэтому меры по его поддержке выглядят логично, считает Терновский. С другой стороны, эта мера, как и другие инструменты, предлагаемые сейчас, например ограничение наценок, усложняет работу торговли. По мнению эксперта, это может привести не к снижению, а к росту цен. «В отношении товаров, спрос на которые опережает предложение, ритейлеры способны самостоятельно выстраивать закупочную и ценовую политику, обеспечивающую их доступность и самую низкую цену на полке», — говорит он.



Ассоциация «Руспродсоюз» поддерживает предложение о сокращении сроков оплаты скоропортящихся продуктов, сказал «Агроинвестору» ее директор Дмитрий Востриков. По его словам, финансовые сложности поставщиков сегодня обусловлены длительностью проведения расчетов со стороны партнеров, переходом на 100% предоплату сырья/ингредиентов, упаковки, услуг и прочего. При этом деньги от проданной сетью продукции поставщик получает в срок до восьми рабочих дней. За это время сеть успевает продать полученный товар дважды, тогда как поставщик получает деньги за первую партию зачастую только после продажи второй.



По мнению Вострикова, это влечет за собой нехватку оборотных средств, которые должны быть направлены на беспрерывное производство. «Только наращивая производство продуктов питания мы можем обеспечить население доступным и стабильным предложением. Тот факт, что поставщики сталкиваются с кассовыми разрывами — ситуация не здоровая и не стимулирующая расширение производства, — рассуждает Востриков. — Отечественные предприятия считают справедливым снять с них обязанность кредитовать продавцов товарными кредитами и установить отсрочки оплаты на уровне ухода товаров с полок».



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