Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об агроагрегаторах

Развитие агрегаторов должно снизить цены на фермерскую продукцию для конечного потребителя и способствовать развитию малых форм хозяйствования М. Рябинкина

Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку к закону «О развитии сельского хозяйства», которая вводит понятие агроагрегаторов — организаций, которые помогают фермерским хозяйствам поставлять свою продукцию в торговые сети. Эту поправку внесли в ходе второго чтения соответствующего законопроекта вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. В документ добавляется новая статья под названием «Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции».



В соответствии с поправкой, агроагрегаторы — организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения фермерской продукции и соответствующие установленным критериям правительством России, играют ключевую роль в развитии инфраструктуры рынка фермерской продукции. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, являющиеся агроагрегаторами и владеющие не менее чем 51% акций, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, могут рассчитывать на господдержку в виде доступности кредитных ресурсов.



Поправки также уточняют, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы без образования юридического лица. В 2003 году закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» исключал из числа сельхозтоваропроизводителей фермерские хозяйства, созданные как юридические лица в соответствии с ранее действовавшим законом РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1.



Согласно пояснительной записке к документу, сейчас каналы сбыта фермерской продукции должным образом не координируются, а развитие инфраструктуры не выделено в качестве особого направления государственной политики. В результате сокращается сеть розничных рынков и недостаточно развивается система сельскохозяйственной потребительской кооперации. «Увеличивается только количество перерабатывающих кооперативов, а остальных, в том числе и сбытовых, сокращается: за 2014-2022 годы — на 27,2%», — пояснили авторы документа.



Гордеев в своем Telegram-канале ранее писал, что законопроект разрешит регионам принимать программы по созданию и улучшению инфраструктуры реализации фермерской продукции. Это позволит сократить число посредников, снизить цены на фермерскую продукцию для конечного потребителя и способствовать развитию малых форм хозяйствования, отмечал он.



В ноябре 2022 года ритейлер «Магнит» начал тестировать новую модель сотрудничества с фермерскими хозяйствами в партнерстве с правительством Тульской области. Компания выступает в роли агрегатора, закупая и поставляя продукцию фермеров в свои магазины. Это позволило увеличить ассортимент фермерской продукции в магазинах Тульской области и предложить привлекательные цены на эти товары. «Магнит» берет на себя вопросы логистики, хранения и упаковки продукции, обеспечивая сопровождение фермеров на всех этапах цепочки «от поля до полки». Ритейлер отмечал интерес фермеров к такой модели сотрудничества и заявлял о планах расширить ее на другие розничные сети и предприятия общественного питания.



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