Законопроект об агрегаторах фермерской продукции принят в первом чтении

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года Д. Абрамов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах фермерской продукции. Они будут заниматься закупкой, первичной и последующей переработкой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции. Правительство также установит единые требования и правила деятельности таких организаций. Порядок и правила проведения конкурсного отбора организаций для заключения соглашений по осуществлению функций агрегаторов фермерской продукции будут определяться субъектами России.



Документ разработан для поддержки малых сельхозпроизводителей, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также создания и развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции и развития региональных систем продовольственного обеспечения населения продуктами питания.



Предусматривается, что такие лица признаются производителями фермерской продукции, к которой относится сельскохозяйственная продукция (в том числе органическая продукция, сельскохозяйственная продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками), а также продукция ее первичной и последующей (промышленной) переработки. Регионы будут иметь возможность оказывать государственную поддержку производителям фермерской продукции в организации ее сбыта. Производители, которые создали сельскохозяйственные потребительские кооперативы, смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки в приоритетном порядке.



Согласно законопроекту, сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут заключать соглашения с регионами по осуществлению функций агрегатора фермерской продукции без конкурсного отбора. Предполагается, что этот закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



Вице-спикер Госдумы и один из авторов законопроекта Алексей Гордеев в своем Telegram-канале отметил, что сейчас развитие инфраструктуры сбыта продукции малых хозяйств не является приоритетом государственной политики. Законопроект предлагает разрешить субъектам принимать программы по созданию и развитию инфраструктуры реализации фермерской продукции. По его мнению, это поможет сократить количество посредников и снизить цены на фермерскую продукцию для конечного потребителя, способствуя таким образом развитию малых форм хозяйствования.



Глава КФХ «Деревеньки Вилладж» Татьяна Иванова в ноябре говорила, что было бы здорово, если бы закон официально закрепил определения понятий «фермер» и «фермерский», так как сейчас они утратили свое истинное значение. Она также отмечала, что агрегаторы должны брать на себя ответственность за сбор документации для реализации товаров, так как у фермерских хозяйств часто не хватает ресурсов на этот процесс. Иванова подчеркивала важность защиты фермеров от низких цен на их продукцию, так как это может привести к финансовым трудностям и остановке производства.



В ноябре 2022 года ритейлер «Магнит» начал тестирование новой модели работы с фермерскими хозяйствами в сотрудничестве с правительством Тульской области. Компания выступает в качестве агрегатора, закупая и поставляя продукцию фермеров в свои магазины. Благодаря этому она увеличила предложение фермерской продукции в магазинах Тульской области и обеспечила привлекательные цены на этот ассортимент. В роли агрегатора компания берет на себя вопросы логистики, хранения, упаковки продукции, сопровождая фермеров на всей цепочке «от поля до полки». Ритейлер отметил интерес фермеров к такой модели сотрудничества и планирует расширить эту модель на другие розничные сети и предприятия общепита.



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