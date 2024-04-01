В прошлом году аграрии получили 5 млрд рублей страховых выплат

Минсельхоз субсидирует сельхозпроизводителям 60% от суммы затратам на оплату страхового взноса Pixabay

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за 2021-2023 годы сельхозпроизводители получили не менее 14,4 млрд руб. страховых выплат — в 2,2 раза больше, чем за предыдущие три года. В том числе в 2023-м выплаты составили около 5 млрд руб. Об этом президент союза Корней Биждов рассказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов агрострахования в прошлом году. «Это страхование с господдержкой и небольшие доплаты по страхованию без господдержки», — уточнил он.



Выплаты осуществлялись в 37 регионах, в том числе 278 млн руб. — по новой программе страхования от ЧС. Регионами с крупнейшими объемами страховых выплат в прошлом году стали Воронежская область, получившая около 1 млрд руб., Ставропольский край — 961 млн руб., Самарская область — 431 млн руб., Орловская область — 295 млн руб., Приморский край — 197 млн руб., Оренбургская область — 135 млн руб., а также Мордовия 115 млн руб.



По словам заместителя министра сельского хозяйства Елены Фастовой, сейчас в агростраховании работает 11 страховых организаций — на три меньше, чем годом ранее, и на семь меньше, чем в 2022 году — те, у которых действительно устойчивое финансовое положение. Она обратила внимание, что охват агрострахованием в растениеводстве растет: если в 2017-м было застраховано около 2% посевов, то в 2023-м этот показатель уже превысил 14%, то есть, за шесть лет произошел семикратный рост. Всего в 2023 году было застраховано более 11 млн га посевов. «Это говорит о том, что обе стороны — и страховщики, и сельхозпроизводители — стали обращать друг на друга внимание и понимать важность этого механизма», — подчеркнула Фастова.



Она напомнила, что 2022 год был первым, когда был внедрен новый вид страхования — от чрезвычайных ситуаций, и тогда по нему было застраховано 2,2 млн га. «В 2023 году мы уже удвоили этот показатель, от ЧС было застраховано 4,3 млн га», — привела данные замминистра. По ее прогнозу, площади, застрахованные от ЧС, и дальше будут увеличиваться, ведь и число регионов, которые участвуют в этом виде страхования, растет. Если в 2022 году их было 38, то в 2023-м — уже 48. Зона наиболее рискованного земледелия — Сибирь и Дальний Восток, и в прошлом году они активно участвовали в страховании от ЧС, отметила Фастова. «В том числе участвовал Приморский край, где не бывает и года без чрезвычайных ситуаций, Забайкальский край», — привела примеры она.



Что касается животноводства, то, по данным Минсельхоза, в прошлом году было застраховано 13 млн условных голов — это почти 44% всех сельхозживотных в стране. С 2017 года данный показатель вырос в три раза. При этом есть регионы, которые застраховали почти 100% своих животных, обратила внимание Фастова. В Тамбовской области в 2022 и 2023 годах были застрахованы все сельхозживотные, почти 100% поголовья застраховано в Ленинградской, Брянской, Пензенской, Орловской областях.



Сейчас Минсельхоз субсидирует сельхозпроизводителям 60% от суммы затратам на оплату страхового взноса. Малым хозяйствам возмещают 70%, аграриям регионов Дальнего Востока — 80% от взноса. Если в 2022 году федеральный бюджет направил 4,3 млрд руб. на субсидирование страхового взноса, то в 2023-м сумма выросла до 5 млрд руб. В этом году на данную статью расходов Минсельхозом заложено 4,8 млрд руб.



Также Фастова напомнила, что получение некоторых видов субсидий увязано с наличием страхового полиса. Так, если агропредприятие застраховано, то при расчете погектарной поддержки и субсидии на товарное молоко у него есть повышающий коэффициент 1,2. По поддержке застрахованных виноградарей и виноделов действует коэффициент 1,15. Кроме того, есть увязка со страхованием субсидий на зерновые и элитное семеноводство. По словам замминистра, с появлением повышающего коэффициента поголовье застрахованного КРС в 2023 году увеличилось на 60% по сравнению с 2022-м.



Сельхозотрасль подвержена самым разным рискам, подчеркнул в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Министерства финансов Александр Ицелев. По его словам, в России уже накоплен положительный опыт защиты бизнеса предприятий АПК с помощью агрострахования, однако в новых регионах агрострахование с господдержкой пока не действует, сейчас ведется работа для того, чтобы этот механизм начал там работать.



Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил, что в целом в 2023 году динамика роста агрострахования неплохая, но обратил внимание, что ряд регионов в зоне Нечерноземья не очень активно в нем участвуют. «Для нас это повод разобрать, почему тот или иной механизм страхования в конкретном регионе не срабатывает», — подчеркнул он.



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