Минсельхоз ожидает роста доли застрахованных с господдержкой посевов до 30% за семь лет

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Доля застрахованных посевов в России в общем объеме посевных площадей значительно возросла за последние шесть лет и достигла 14% к концу 2023 года, что составляет 11 млн га. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. «Мы ставим перед собой задачу достичь 30% доли застрахованных посевов в общей площади к 2030 году. Мы рассматриваем показатель 15% как эталонный», — подчеркнула она.



По ее словам, доля застрахованного скота в промышленном животноводстве к концу 2023 года достигла 42,6% против 40% в 2022-м. Охват страхованием аквакультуры составил 4,9%. Фастова отметила, что объем государственных субсидий в агростраховании в 2024 году останется на уровне 4,9 млрд руб. Аналогичные финансовые ориентиры установлены для софинансирования премий по агрострахованию с господдержкой на ближайшие два года.



Заместитель министра подчеркнула, что принцип связывания заключения страхового договора с получением господдержки для российских аграриев сохраняется. «Страхование связано с пятью видами господдержки. Например, в рамках единой субсидии поддержка элитного семеноводства требует обязательного страхования. При получении зерновых субсидий, если посевы не застрахованы, применяется коэффициент 0,5 при расчете объема субсидий», — пояснила Фастова. Также есть связь между наличием страхового полиса и порядком субсидирования в молочном животноводстве, в виноградарстве. В этих секторах при расчете субсидий используется повышающий коэффициент 1,2, если риски застрахованы.



Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сказал «Агроинвестору», что достижение охвата страхованием 30% посевных площадей представляется вполне достижимым и реалистичным. Одним из факторов достижения цели он назвал системные меры Минсельхоза по внедрению увязки наличия страхового полиса у агрария с основными формами поддержки сельхозпроизводства. «В частности, в 2024 году учитывается наличие полиса у сельхозпроизводителя при определении размера субсидирования при проведении агротехнологических работ, поддержке элитного семеноводства, при производстве зерновых культур», — говорит Биждов.



Важную роль играет особое внимание аграрного комитета Совета Федерации, ЦБ, Минфина, Минсельхоза и НСА к информационно-разъяснительной работе среди аграриев в регионах. Еще одним важным фактором глава НСА назвал изменения в законодательстве, которые произошли в последние годы, и позволили аграрию выбирать в широком диапазоне условий страхования. «При этом с 2022 года речь идет не только об использовании широкой линейки франшиз и выборе перечня рисков, но и о возможности использовать две страховые программы — мультирискового страхования и страхования на случай ЧС. Это позволило аграриям выбирать оптимальное для них страховое покрытие по приемлемой цене», — рассуждает Биждов.



В результате этих мер в 2023 году НСА отметил ускорение роста застрахованных площадей: суммарная площадь сева в России, застрахованная на условиях господдержки, за год увеличилась на 57%, а за последние два года — вдвое, достигнув 12,1 млн га. Для сравнения, на 31 декабря 2022 года застрахованная за 12 месяцев площадь сева составляла 7,7 млн га, на ту же дату в 2021 году — 5,7 млн га, привел данные глава союза. Площадь, застрахованная по программе ЧС (ее отличие в упрощенном и ускоренном порядке страховых выплат), в 2023 году выросла на 90% до 4,6 млн га с 2,4 млн га годом ранее. В отношении мультирисковой программы страхования, которая и ранее была доступна в системе господдержки, спрос также был активным: по ней сельхозпроизводители застраховали 7,5 млн га, что на 41% превышает показатель 2022 года (5,3 млн га).



Дополнительным стимулом к страхованию Биждов считает расширяющуюся практику и масштабы страховых выплат. В 2023 году крупнейшими в растениеводстве стали выплаты в Ставропольском крае: компенсация утраты урожая винограда у одного хозяйства (236 млн руб., утрата из-за заморозков, выплатила компания «РСХБ-Страхование») и 185 млн руб. (утрата ряда однолетних сельхозкультур хозяйством из-за засухи, выплатила компания «Росгосстрах»). В 2024 году НСА прогнозирует дальнейший рост доли застрахованных посевов, поголовья сельхозживотных не менее чем на 10-15%. Объем субсидий, выделенных на это, позволяет вовлечь в систему агрострахования новые подотрасли сельхозпроизводства, заключил Биждов.



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