В этом году объем рынка агрострахования может достигнуть 12 млрд рублей

Площадь застрахованных посевов к 1 декабря увеличилась на 62% Pixabay

Объем рынка агрострахования в России в 2023 году достигнет 12 млрд руб., прогнозирует Национальный союз агростраховщиков (НСА). Основным двигателем развития агрострахования продолжает оставаться страхование с государственной поддержкой, на которое приходится основная часть страховой премии. По данным НСА, за 11 месяцев этого года по договорам страхования с господдержкой начислено 10,4 млрд руб. страховой премии. Это на 16% больше, чем на 1 декабря 2022-го (9 млрд руб.). В структуре премий 64% приходится на страхование урожая, 31% — на страхование животноводства, 5% — на страхование рыбы и многолетних насаждений.



При этом площадь застрахованных посевов к 1 декабря увеличилась на 62% и достигла 10,8 млн га по сравнению с 6,7 млн га годом ранее. Площади посевов, застрахованные по мультирисковой программе, достигли 6,6 млн га в 62 регионах, по программе страхования от чрезвычайных ситуаций климатического характера — 4,2 млн га в 46 регионах. Количество застрахованных сельскохозяйственных животных выросло на 13% до 11,5 млн голов против 10,2 млн годом ранее. В целом аналитики оценивают, что рынок агрострахования за пять лет увеличился более чем в два раза — в 2019 году его объем составлял 5,6 млрд руб.



По прогнозу президента НСА Корнея Биждова, объем страховых выплат по итогам 2023 года в агросекторе составит 4,3 млрд руб., пишет «Финмаркет». Он отметил, что за 11 месяцев текущего года агростраховщики выплатили около 3,3 млрд руб. в 33 регионах. По оперативным данным союза, в декабре компании-члены НСА выплатят аграриям еще примерно 1 млрд руб. Ранее НСА прогнозировал, что объем выплат по итогам года будет в пределах 3,5 млрд руб.



Ключевыми направлениями деятельности НСА на 2024 год Биждов назвал оптимизацию и упрощение основных процедур страхования, что особенно актуально для малых хозяйств, где нет юристов. Он также отметил, что НСА в следующем году продолжит проведение семинаров в регионах для российских аграриев и организует мероприятия с экспертами, аттестованными Минсельхозом.



8 декабря Биждов на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России — 2023» говорил, что площадь застрахованных посевов в этом году увеличится на 86%, и немалая заслуга в этом новой программы по страхованию рисков чрезвычайных ситуаций. По его словам, такому взрывному росту спроса на агрострахование предшествовала долгая и планомерная работа. Сельхозбизнесу агрострахование дает гарантию финансово-экономического благополучия.



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