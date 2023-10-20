Рынок агрострахования с господдержкой вырос на 16%

Более 70% объема рынка агрострахования с господдержкой приходится на страхование рисков растениеводства Pixabay

По итогам первых девяти месяцев 2023 года объем рынка агрострахования с господдержкой достиг 7,8 млрд руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА). Более 70% объема рынка агрострахования с господдержкой приходится на страхование рисков растениеводства. Страховая премия по этим договорам превысила 5,5 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее. Из них 4,2 млрд руб. поступило по договорам мультирискового страхования, более 1,2 млрд руб. — по программе страхования на случай чрезвычайных ситуаций.



Объем субсидируемого страхования животных достиг 2,3 млрд руб., что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Страхование товарной аквакультуры является нишевым направлением в системе агрострахования с господдержкой. Объем страховой премии по этому направлению составил 27 млн руб.



Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что наиболее растущими направлениями агрострахования стали страхование урожая на случай чрезвычайных ситуаций и страхование товарной аквакультуры. Объем страховой премии по первым вырос на 52%, что обусловлено привлечением новых клиентов, включая малые хозяйства. Застрахованная площадь сева также увеличилась на 73%.



В июле Минсельхоз опубликовал список из 11 компаний, которые были допущены к сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой. Они должны иметь капитал не менее 3 млрд руб., опыт в сельскохозяйственном страховании минимум пять лет и высокий финансовый рейтинг. Также они должны быть членами НСА. В текущем году эти требования применяются только для страхования от чрезвычайных ситуаций природного характера. С марта 2024-го все программы субсидируемого агрострахования будут доступны только для компаний, соответствующих этим требованиям.



Как ранее сообщал заместитель директора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Александр Малов, количество страховых компаний, заключающих договоры агрострахования с господдержкой, в 2024 году уменьшится на семь по сравнению с 2023-м. В этом году были внесены изменения в закон об агростраховании с господдержкой, которые распространяют требования по финансовой устойчивости и условиям допуска страховщиков к работе по программам с госсубсидиями на все договоры страхования урожая.



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