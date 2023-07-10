Агрострахование может стать условием получения льготного кредита с 2024 года

Случаев невыплат от страховых компаний в последнее время становится меньше Flickr.com

Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе Всероссийского дня поля сказала, что с 2024 года наличие договора страхования может стать условием получения льготного краткосрочного агрокредита и отдельных видов субсидий в области растениеводства. Также министерство сейчас ведет работу по упрощению процесса агрострахования: разработана онлайн-платформа, на которой сельхозпроизводитель в режиме реального времени сможет просчитать стоимость страховки, примерный размер выплаты, а также подать заявку на полис. Развитие этого проекта в дальнейшем позволит осуществлять весь процесс, вплоть до получения выплаты через платформу, что существенно сократит как документооборот, так и временные затраты, пишет «Финмаркет» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.



Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что его компания страхует свои посевы, так как без этого уже нельзя получить определенные субсидии. «Помогает ли агрострахование? Нет. Договоры составлены таким образом, что получить что-то даже с учетом наступления страхового случая почти невозможно», — отмечает он. Но на это, продолжает Поляков, есть и объективные причины. Например, нехватка метеостанций: из-за этого осадки в определенных районах могут не быть зафиксированы, поэтому и в выплате будет отказано. «Скудность метеоданных не позволяет получить возмещение», — добавляет он. «Тамбовагропромхимия» также уже несколько лет страхует свои посевы, говорит гендиректор компании Валерий Солопов. Но делается это не для получения выплаты в случае наступления страхового случая, а для субсидий.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что подобные меры по субсидиям уже применяются. Банки при льготном кредитовании также ставят вопрос о страхования, чтобы защитить себя от рисков. «Но я далеко не уверен, что государство должно выступать лоббистом страховых компаний. Оно должно выступать лоббистом интересов производителей, которые должны быть защищены и в отношении со страховыми компаниями», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Поляков также задается вопросом, почему выплата субсидий — денег от государства — зависит от страхования, которым занимаются частные компании.



Однако случаев невыплат от страховых в последнее время становится меньше, страхование в целом уже более прозрачно, обращает внимание Корбут. Но все же работу над этим вопросом нужно продолжать, и тогда агрострахование будет развиваться. «Оно необходимо, и это очевидно, потому что страхование — это инструмент защиты от рисков. Но оно должно быть сбалансировано с безусловным обязательством выплаты в случае наступления страхового случая», — заключил эксперт.



В этом году сельхозпроизводители, которые застраховали риски утраты урожая зерновых, могут рассчитывать на повышенные субсидии на производство и реализацию по сравнению с незастрахованными аграриями. Согласно постановлению правительства, при возмещении из госбюджета части затрат на производство и реализацию зерновых культур, если урожай не был застрахован, то применяется понижающий коэффициент 0,7, а с 2024 года — 0,5.



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