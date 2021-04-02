Доля застрахованных посевов должна вырасти до 30% к 2025 году

В этом году доля застрахованных посевов должна составить 8% Pixabay

Минсельхоз рассчитывает, что в 2025 году доля застрахованных посевов вырастет до 30%. В прошлом году этот показатель составлял 5,6 млн га — 7% от общей площади посевов, в этом году под защитой должно быть 8% засеянных земель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова замглавы агроведомства Елены Фастовой.



Увеличению площади застрахованных посевов должна способствовать реформа агрострахования с господдержкой — в марте соответствующий проект прошел первое чтение в Госдуме, его окончательное принятие ожидается в весеннюю сессию. Благодаря документу, например, появится новый страхуемый риск — объявление чрезвычайной ситуации на территории региона, также вводятся дополнительные программы для садов, теплиц и др. в части страхования доходов, качества продукции, индексного страхования.



Кроме того, документ предлагает увеличить размер субсидии на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты урожая агрокультур или посадок многолетних насаждений в результате ЧС природного характера. Для малого бизнеса она составит 80% от страховой премии, для остальных производителей сельхозтоваров размер субсидии в первый год будет таким же, но с 2022 года предусмотрено ежегодное снижение размера господдержки до 50% от страховой премии. По словам Фастовой, в этом году объем субсидий на агрострахование вырастет с 2,2 млрд руб. до 4,4 млрд руб.



По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за последние четыре года тарифы по страхованию растениеводства упали почти вдвое — в среднем с 5,51% до 3,03%. При этом страхование нового пакета рисков будет стоить в пять-шесть раз меньше мультирисковой программы, которую они покупают сейчас. Однако, как пишет «Коммерсантъ», аграрии новых тарифов решили не дожидаться и сейчас страхуются активнее, чем раньше. По словам Фастовой, по итогам первого квартала 2021 года темпы прироста застрахованных площадей в разы превышают показатель прошлого года из-за больших убытков 2020-го.



Однако опрошенные «Агроинвестором» аграрии относятся к системе страхования с недоверием: условия договоров нельзя назвать прозрачными, а у страховых компаний есть неограниченные возможности для отказа в выплате. Так, «Тверская агропромышленная компания» свои посевы страховала, но добиться возмещения потерь не смогла. «Если разбита машина — это доказать можно, а если нет урожая по каким-то причинам — нельзя, — говорит гендиректор компании Сергей Конаныхин. — Страховая в таком случае смотрит технологические карты, в которых указано, что, например, 1 августа надо было опрыскать картофель, но это сделано не было, так как шел дождь. И получается, что процесс нарушен, и выплата не положена».



По его словам, в этом году компания будет заключать страховой договор, но от «безысходности», так как получатели субсидий обязаны это делать. «Смысла в этом мы не видим. Однако страховаться нас заставят, и это просто увеличит наши издержки», — добавляет Конаныхин. На получение возмещения в случае потери урожая он не рассчитывает, так как доказать наступление страхового случая нереально без использования «административных рычагов», говорит он.



Система страхования должна быть прозрачной, конкретной, понятной для фермеров и учитывать нюансы их работы. Только в таком случае аграрии могут заинтересоваться этим инструментом, уверен Конаныхин. Также крайне важно, чтобы возмещались не только затраты, но и упущенная прибыль. «Получается так: мы посеяли одно зернышко, чтобы получить десять. Ради этого мы зерновыми и занимаемся. А по страховому договору возместят потери только одного посеянного зернышка, а убыток-то у меня огромный», — объясняет он.



В целом государство идет навстречу аграриям в этом плане, дает субсидии, но нужны прозрачные условия возмещения. И если стоимость такого страхования с понятным договором, в котором учитывается реальное положение дел сельхозпроизводителя, будет частично компенсироваться государством, то система будет работать, считает Кананыхин. А сейчас, добавляет он, мало кто добивается выплаты.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край), в этом году страхует посевы сои и кукурузы, несмотря на то что ранее не смогла добиться возмещения по страховому случаю. «Я не очень верю в эту систему», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании Александр Неженец. ГК «Светлый» (Ростовская область) в этом году посевы не страхует и никогда ранее не страховала, говорит замгендиректора компании Николай Гончаров. «Мы считаем это бессмысленной затеей. В нашей стране можно добиться чего угодно, но не получить страховку», — добавляет он. Пока, говорит Гончаров, нет ничего, что бы сподвигло «Светлый» страховать свои посевы. Даже в случае более прозрачной работы системы агрострахования компания сначала оценит, как ею воспользовались другие аграрии, и только после этого может задуматься о покупке страхового полиса.



Новость дополняется.

