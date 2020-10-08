Минсельхоз увяжет погектарную поддержку со страхованием посевов

Участники рынка считают существующую систему страхования в агросекторе неэффективной Е. Разумный

С 2023 года погектарная поддержка будут предоставляться исключительно тем аграриям, которые застраховали свои посевы. Об этом замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказала в ходе круглого стола, посвященного агрострахованию, на выставке «Золотая осень 2020», сообщает «Интерфакс». Также, по ее словам, ведомство обсуждает возможность изменения порядка предоставления бюджетной помощи аграриям в связи с возникновением ущерба от ЧС природного характера.



«Основная задача при возникновении ЧС — поддержать аграриев в случае утраты урожая. <...> Крупные убытки сложны для аграриев. Минсельхоз совместно с ЦБ разработал законопроект, который предполагает создание двухуровневой системы агрострахования с господдержкой», — рассказала замминистра. Она добавила, что законопроект позволит сохранить и развивать действующую систему субсидируемого страхования урожая, но также сделает возможной прямую компенсацию затрат аграриев при ЧС природного характера через механизмы страхования. «Документ прошел согласования с ЦБ, Минфином, Минэкономразвития, в ближайшие дни планируется его внесение в правительство», — уточнила Фастова.



Оренбургская компания «Елань» не страхует урожай и не планирует делать этого в ближайшие годы, сказал «Агроинвестору» гендиректор Алексей Орлов. «В том случае, если к получаемой сейчас погектарной поддержке “привяжут” страховку — компания от поддержки откажется», — говорит он. По мнению CEO «Тверской агропромышленной компании» Сергея Конаныхина, получить выплату по страховке почти невозможно — страховщики используют множество уловок, чтобы не платить аграриям. «Если ты машину ударил — ты сразу получил страховое возмещение. С урожаем, по нынешним условиям, получить выплату очень сложно», — отмечает он. Если правительство говорит, что оно будет субсидировать только застрахованные хозяйства, то должны измениться правила страхования, уверен Конаныхин. «Если этого не произойдет, то для аграриев это станет просто дополнительным оброком. Мы будем страховать и понимать, что никаких возмещений в случае ущерба не получим», — рассуждает он. Конаныхин уточняет, что его компания не страхует урожай, однако получает погектарную поддержку. «Дальше все зависит от ставок по страхованию и условий. Если это будет не обременительно для нас — будем оплачивать страховку как дополнительный налог», — заключает он.



По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, навязанное неэффективное страхование не поспособствует развитию этой отрасли — необходимо менять механизм страхования. «Аграрии не хотят страховать посевы, поэтому происходит навязывание, а от погектарной поддержки никто не откажется», — считает он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что нововведение было бы рациональным при решении одной ключевой проблемы. «Сначала нужно разобраться с нашим агрострахованием и понять, почему основной слой наших аграриев этим инструментом не пользуется, сделать так, чтобы для них эта опция стала не обременительной, а экономически обоснованной, и только потом увязывать с этим господдержку», — уверен эксперт.



Президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, положительно оценивает идею привязки погектарной поддержки к наличию страховки. По его мнению, это идея имеет сильный мотивационный потенциал, соответствует мировой практике и применяется в том или ином виде в разных странах, начиная с конца 1990-х. «В прошлые периоды она уже реализовывалась и в ряде наших регионов, в частности в Ростовской области. Практика показала, что этот косвенный инструмент существенно стимулирует агрария защитить своих рисков, но при этом само страхование остается добровольным, — прокомментировал он. — Согласно этой же логике в США в конце 1990-х был введен принцип увязки льготных кредитов с наличием страховой защиты, именно поэтому в странах ЕС незастрахованный фермер не может получить определенные виды субсидий».



Ранее в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ущерб сельхозпроизводителей в этом году от непогоды оценивается в 7,5 млрд руб. Сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн руб. На заседании правительства 8 октября Патрушев повысил оценку ущерба до 8 млрд руб. Без страхования получается, что и природные риски полностью ложатся на госбюджет в виде выплат аграриям при ЧС из резервных фондов, как это было после наводнения на Дальнем Востоке в 2019 году, когда выплаты превысили 6 млрд руб., отмечает Биждов. «Отрасль не может и не должна рассчитывать только на постоянную помощь из бюджета в случае утраты урожая в результате стихии, что происходит ежегодно в том или ином регионе», — уверен он.



Государство инвестирует колоссальные бюджетные средства в развитие аграрного сектора в виде прямых дотаций, которые, очевидно, должны быть защищены от природных рисков, подчеркивает глава НСА. Чем больше развивается АПК, тем выше и дороже в стоимостном выражении последствия реализации этих рисков. Так, например, весной этого года одно из крупных садоводческих предприятий России понесло ущерб на сумму почти 1,5 млрд руб. — заморозки и град уничтожили не только урожай, но и сотни гектаров посадок, что нивелировало усилия аграриев на протяжении нескольких лет.



По словам Фастовой, в сфере сельскохозяйственного страхования фиксируется устойчивая положительная динамика. В 2019 году объем застрахованных посевных площадей составил 4,3 млн га, или 6% от всей площади посевов в стране, что в три раза больше, чем в 2018-м. По данным НСА, под урожай 2020 года было застраховано 5,6 млн га озимых и яровых агрокультур, или около 7% от всей площади. В этом году позитивная динамика сохраняется. По состоянию на 24 сентября застраховано 3,4 млн га посевов, или 4,4% общей площади. «К концу 2020 года планируем застраховать посевную площадь в размере около 6 млн га — это 7,7% от общей площади посевов», — отметила замминистра.



Привязка господдержки к страхованию будет способствовать росту застрахованных посевов, считает Биждов. Также позитивно скажется распространение страхования от ЧС и внедрение дополнительных программ, что предусмотрено законопроектом, который готовится к внесению в правительство. Но это потребует серьезной работы по изменению методологической базы, подготовки и доработке нормативной базы агрострахования — эти обязанности предусмотрены для НСА законом, говорит Биждов. «Согласно нашим оценкам, в 2023 году необходимо выйти на охват страхованием 25-30% посевных площадей — в 4-5 раз больше, чем сейчас», — добавляет он. НСА рассчитывает, что новый законопроект об агростраховании поступит в Госдуму в ближайшую осеннюю сессию и будет принят в начале следующего года — в аграрном комитете Госдумы уже сформирована рабочая группа по его рассмотрению, экспертное обсуждение с участием союза на этой площадке уже стартовало.

