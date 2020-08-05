Площадь застрахованных посевов может увеличиться в пять раз

На субсидирование страхования от ЧС нужно 10-12 млрд рублей в год Легион-Медиа

Законопроект Минсельхоза о введении дополнительного вида страхования сельхозпроизводителей от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера с господдержкой позволит в первый же год его работы увеличить площадь застрахованных земель в пять раз — до 30% или даже больше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова. Сейчас в стране застрахованы 6% посевов, к концу года этот показатель должен вырасти до 8%, но доля застрахованных земель еще не превышала 20%.



«Участники НСА принципиально поддерживают идею Минсельхоза о введении дополнительного субсидируемого вида страхования», — говорит Биждов. Однако для роста охватов агрострахования с господдержкой потребуются дополнительные средства. Пока в обсуждениях с Минсельхозом фигурируют расчетные годовые показатели субсидирования на уровне 10-12 млрд руб. По словам Биждов, в этом году субсидии на действующие программы агрострахования превысили 2 млрд руб.



Руководитель НСА также рассказал, что если законопроект Минсельхоза будет одобрен, то по новому виду агрострахования аграриям фактически будут возмещаться расходы на производство урожая. Выплата возможна только при официальном объявлении ЧС на территории работы хозяйства. При этом новый вид страхования будет действовать вместе с существующей системой мультирискового страхование урожая. Правда, пока непонятно — можно ли будет объединить оба вида страхования в одном полисе, добавляет Биждов. Но, по его словам, совершенно точно страхование от ЧС будет выгодно производителям, поскольку обсуждается возможность субсидирования стоимости договора из федерального бюджета на уровне 70-80%. При мультирисковом страховании государство возмещает 50% стоимости полиса.



Также поправки Минсельхоза в закон об агростраховании предусматривают, что гарантийные выплаты будут производиться не только в случае отзыва лицензии у страховой компании, но и при превышении объема убытка страховщика над его финансовыми возможностями. Предполагается, что это будет второй резервный фонд НСА, норма отчислений составит примерно 5% c каждого договора, выплаты из фонда предназначены только по страховым событиям, связанным с ЧС.



Еще одна особенность агрострахования от ЧС в предложенном Минсельхозом варианте — основанием для страховой выплаты становится официальное объявление ЧС региональными властями. Ранее страховщики признавали ЧС, если по данным Гидрометцентра погодные условия соответствовали определенным пороговым значениям. Теперь любое объявление ЧС на территории станет сигналом к автоматическим выплатам по договорам страхования сельхозрисков.

