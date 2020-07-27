Минсельхоз предлагает сделать агрострахование на случай ЧС доступнее

В этом году ущерб аграриев от непогоды может превысить 40 млрд рублей Flickr.com

Минсельхоз разрабатывает изменения в федеральный закон, которые позволят сделать более доступными договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай объявления в регионах режима ЧС. Из уведомления, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов следует, что аграрии смогут получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате ЧС природного характера. Закон может вступить в силу в январе 2021 года.



Как и любой вид страховой защиты, сельскохозяйственное страхование необходимо подстраивать под меняющиеся реалии и потребности страхователей, поэтому Минсельхоз прорабатывает изменения в закон об агростраховании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В частности, разработаны специальные программы по страхованию винограда и плодовых деревьев в Краснодарском крае с учетом региональных потребностей агробизнеса и индивидуальных особенностей этих секторов. Также будет предусмотрено увеличение размера субсидии на уплату части страховой премии по договорам с господдержкой. Ранее Плодоовощной союз обратился в агроведомство с просьбой компенсировать производителям плодов гибель не только деревьев и посадочного материала, но и потерю урожая.



В результате возвратных заморозков сельхозпроизводители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов отмечают гибель более 85% генеративных органов косточковых и семечковых культур на площади 18 тыс. га, оценил Плодоовощной союз. Сейчас ущерб сельхозпроизводителей от ЧС природного характера для многолетних насаждений исчисляется, исходя из площади их гибели, уточняет союз. При этом не предусмотрена возможность компенсации ущерба (по прямым затратам) в случае гибели не самих деревьев, а плодов.



Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что нужно предусмотреть возможность компенсации ущерба тем сельхозпроизводителям, которые столкнулись с гибелью многолетних насаждений или потеряли более 85% урожая из-за ЧС природного характера. Кроме того, союз считает необходимым учитывать качество продукции, а не только ее количество. Так, при граде, который является страховым случаем, валовой сбор плодов может не сокращаться, но их качество и стоимость значительно снижаются.



Глушков подчеркивает, что также нужна возможность страхования многолетних насаждений с учетом плотности их посадки, инвестиционных затрат и плановой (подтвержденной независимыми экспертами) урожайности, а не средних многолетних значений, так как на начальном этапе она в новых хозяйствах равна нулю и ежегодно растет на 5-10 т/га. Кроме того, нужно исключить необходимость проверки мероприятий, указанных в технологических картах при страховании от заморозков и града, прокомментировал он «Агроинвестору».



Расположение метеостанций зачастую не позволяет достоверно определить сложившиеся накануне погодные условия, которые необходимы для подтверждения причины гибели урожая. Поэтому необходимо обязать страховые компании пользоваться данными космического мониторинга при возникновении разногласий с аграриями, говорит Глушков. Для повышения прозрачности действующего механизма, а также возвращения доверия сельхозпроизводителей к агрострахованию, Плодоовощной союз предлагает создать комиссию из представителей Минсельхоза, НСА и ведущих научных организаций в сфере плодоводства. Она будет в досудебном порядке рассматривать любые спорные вопросы и разногласия между страховщиком и производителями.



На прошлой неделе НСА сообщал, что по итогам первого полугодия 2020-го объем страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой достиг 2,4 млрд руб. против 1,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Но масштаб страхования в агросекторе несопоставим с возможными убытками растениеводов в этом году, несмотря на рост активности рынка.



Согласно оценкам, поступающим из регионов Юга, Южного Урала и Западной Сибири, размер гибели урожая из-за заморозков и засухи может оказаться свыше 40 млрд руб., сообщал Национальный союз аграстраховщиков (НСА) на прошлой неделе. Сегодня ТАСС сообщил, что только аграрии Омской области из-за непогоды могут потерять до 6 млрд руб. Из-за засухи урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур может снизится на 40%.



В связи с этим страховщики, Банк России, Минсельхоз и Минфин готовили очередные поправки в закон об агростраховании, которые, в частности, уточнят критерии признания страхового случая. Также предлагалось ввести новое понятие — риск чрезвычайной ситуации. Так, согласно нововведению, объявление в регионе ЧС будет считаться страховым случаем, даже если опасные явления не достигают установленных критериев — например, было меньше дней с высокой температурой — но тем не менее урожайность из-за этого снизилась, и аграрий получил ущерб. Также предлагается снизить долю расходов аграриев на страхование до 30% от стоимости полиса, что может способствовать развитию системы агрострахования, считает НСА.



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