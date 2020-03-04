Минсельхоз хочет расширить систему агрострахования

Минсельхоз хочет изменить существующую систему агрострахования, сделав ее двухуровневой, добавив страхование от чрезвычайных ситуаций, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Предполагается, что сельхозпроизводители смогут страховать не только риски недобора урожая, но и свои понесенные затраты и в случае ЧС получат компенсацию, которая позволит, например, пересеять погибшие агрокультуры. Ведомство рассчитывает, что система выплат при таком страховании будет упрощенной. По словам Фастовой, министерство считает, что риск ЧС необходимо страховать. Хотя угроза ЧС минимальна, в случае ее наступления сельхозпроизводитель сможет получить компенсацию всех затрат, отметила она.



«Мы прорабатываем изменение нормативной базы, поскольку потребуется вносить поправки в закон. На этой неделе будем обсуждать вопрос с Центробанком, Минэкономразвития и Минфином», — рассказала Фастова. Она уточнила, что ЦБ и Минэкономразвития поддерживают идею. Согласие Минфина нужно, поскольку новый вид страхования потребует дополнительного финансирования. «Нужно около 15 млрд руб., чтобы охватить страхованием от ЧС 70-80% аграриев, — пояснила замминистра. — Мы предполагаем, что субсидия в этом случае будет не 50%, а больше, чтобы у сельхозпроизводителей был стимул страховаться». Ведомство надеется, что новая система может заработать с 2021 года.



Национальный союз агростраховщиков (НСА) в целом поддерживает это предложение, сказал «Агроинвестору» президент союза Корней Биждов. «Оно обсуждалось еще в 2017—2018 годах как одно из стратегических предложений по развитию системы агрострахования при подготовке Консультационного доклада Банка России по агрострахованию, — уточнил он. — Концепцию такой программы под условным названием «Защита ЧС» НСА впервые представил на круглом столе Минсельхоза на выставке «Золотая осень» в 2019 году».



По мнению НСА, программа будет особенно востребована в тех регионах, где вероятность ЧС выше средней, например, на Дальнем Востоке. «Интерес у аграриев есть: в 2019 году союз провел специальное исследование отношения аграриев к агрострахованию — его реализовал Институт конъюнктуры аграрного рынка. В основном были опрошены собственники и лица, принимающие решения по управлению рисками, крупных и средних растениеводческих хозяйств. Каждый третий опрошенный выразил интерес к возможности отдельного страхования затрат на пересев озимых», — рассказал Биждов.



Предлагаемая программа предусматривает, что для заключения договора и получения выплаты потребуется всего три документа, для подтверждения страхового события будут использоваться данными космомониторинга. Срок получения страховой выплаты может сократиться до 7-10 рабочих дней, знает глава НСА. «Кстати, средства на пересев аграрий оперативно, в срок до 18 рабочих дней, может получить и по действующим сейчас правилам: страховая компания имеет право на авансовые выплаты сельхозпроизводителю после проведения физического осмотра пострадавших посевов или определения урожайности на корню», — добавляет Биждов.



Что касается размера выплат, то, по словам Биждова, сейчас обсуждаются различные варианты. Один из них предполагает, что выплаты будут зависеть от нормативно утвержденной сетки затрат и стандартизированы на 1 га в разрезе регионов и агрокультур.



Цена полиса также будет варьироваться и зависеть от агрокультуры и региона. «Мы предполагаем, что она может снизиться по сравнению с действующей программой в 2-4 раза. В 2019 году средняя стоимость страхования урожая на 1 га по России составляла 600 руб. Соответственно, при внедрении новой программы стоимость страхования может составить 100-200 руб. за гектар», — подсчитывает Биждов. Сравнительно низкая стоимость и необременительность для агрария — одна из главных целей этой программы, добавляет он.



В этом году на поддержку агрострахования предусмотрено 2,2 млрд руб. — примерно на 0,7 млрд руб. больше, чем в прошлом. В 2019 году было застраховано 4,3 млн га — около 6% от общей посевной площади. Согласно планам Минсельхоза, в этом году страховой защитой должно быть обеспечено 8-10% посевов. Чтобы увеличить этот показатель, ведомство просит добавить 2 млрд руб. на поддержку страхования. По словам Фастовой, предварительная договоренность с Минфином по этому вопросу есть. «В прошлом году 2 млрд руб., заложенные на компенсации от ЧС, были не востребованы и вернулись в бюджет. Мы попросили отдать их на страхование», — пояснила Фастова, добавив, что глава правительства Михаил Мишустин уже дал свое согласие.



В прошлом году ущерб аграриев от ЧС Минсельхоз оценивал почти в 13,2 млрд руб. Режим ЧС вводился в 25 регионах, агрокультуры погибли на 1,59 млн га. Об этом директор департамента растениеводства ведомства Роман Некрасов рассказывал в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания. На возмещение ущерба из бюджета было выделено почти 6,8 млрд руб., включая 6,3 млрд руб. из резервного фонда. Средства получили Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, Иркутская и Амурская области, а также Еврейская автономная область. Некрасов напомнил, что с 2019 года помощь из федерального бюджета на ликвидацию последствий ЧС получают только те регионы и хозяйства, которые страхуют урожай. В прошлом году на такие выплаты в бюджете было предусмотрено 2,5 млрд руб., аграрии 11 регионов в сумме получили 476,5 млн руб.



В декабре прошлого года бывший тогда вице-премьером Алексей Гордеев провел совещание о совершенствовании страхования в агросекторе и поручил Минсельхозу совместно с Минфином и Центробанком разработать его оптимальную модель. Основной целью должно стать максимальное вовлечение сельхозпроизводителей в систему страхования, в том числе за счет низкой стоимости страхового полиса. Также нужно предусмотреть возможность гибкого перераспределения средств между регионами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По информации «Коммерсанта», правительством была поставлена задача увеличить застрахованные площади до 50%.

