Депутаты предложили реформировать систему агрострахования

По итогам весенней посевной аграрии застраховали 3,8 млн гектаров посевов Pixabay

Комитет Госдумы по аграрным вопросам предложил реформировать систему агрострахования в России. Чтобы она работала, потребуется государственная поддержка, сказал в ходе круглого стола член комитета Сергей Лисовский. «В текущей конфигурации страховщики используют ее для получения государственных денег, через крестьян, не выполняя функцию реального снижения рисков для сельского хозяйства», — приводит его слова ТАСС.



Лисовский отметил, что в России нет крупных агростраховщиков, которые способны страховать серьезные сельскохозяйственные риски. При этом сама отрасль является высокорисковой. По его словам, это связано с тем, что многое зависит от климатических условий, которые плохо прогнозируются. «Можно все сделать правильно: обработать поля, купить хорошие семена, но придет засуха или ударят морозы — и урожай будет слабый», — пояснил он.



Лисовский сказал, что во всем мире агрострахование начинается с мощного государственного агростраховщика либо государственного перестраховщика. В случае чрезвычайных ситуаций он помогает страховым компаниям выплатить компенсации по страховым случаям и погасить убытки. Таким образом перестраховщик снижает стоимость риска для всей системы, отметил депутат.



Он считает, что Минфин отдалился от идеи государственного агрострахования. «Стоимость риска высокая, поэтому агростраховщики предлагают невыгодные для аграриев условия. Сейчас правительство пытается стимулировать сельхозпроизводителей страховаться через привязку к предоставлению субсидий. При этом страховщики предлагают страховать не актуальные для сельхозпроизводителей риски по стоимости, не компенсирующие возможные убытки», — пожчеркнул Лисовский.



В свою очередь Минсельхоз Краснодарского края предложил изменить законодательство, чтобы увязать механизм агрострахования с мерами господдержки. В Нижегородской области считают важным упростить процедуры агропромышленного страхования: в нынешнем виде оно остается недоступным для малого бизнеса. Адыгея предложила расширить перечень страховых рисков и предусмотреть возможность страховать отдельные поля, сельхозучастки, а также отдельные группы животных. Инициативу предусмотреть страхование части поголовья поддерживают в Курганской области. Там также призвали дать возможность учитывать результаты космического мониторинга сельскохозяйственных угодий при рассмотрении страховых случаев. Российский птицеводческий союз в ходе круглого стола обратил внимание на проблемы высокой доли отказов в страховых выплатах и высокого процента франшизы при страховании поголовья птицы.



По итогам весенней посевной кампании в этом году инструментами агрострахования на условиях господдержки для защиты урожая яровых культур и многолетних насаждений воспользовались аграрии в 53 регионах России. По данным Национального союза агростраховщиков, всего в России в период весенней посевной аграрии заключили договоры страхования урожая в отношении 3,8 млн га посевов: 2,6 млн га по программе мультирискового страхования и почти 1,2 млн га — по новой программе на случай утраты урожая при ЧС.





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