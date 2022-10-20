Минсельхоз: России не нужен параллельный импорт продовольствия

У России есть технические возможности экспортировать 50 млн тонн зерна Pixabay

Россия не нуждается в параллельном импорте продовольствия. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сказала в ходе Международного экспортного форума «Сделано в России». «Мы считаем, что мы можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда — значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», — отметила она.



При этом Лут добавила, что исключением может стать виски, который «наверное, скоро будут поставлять в страну по параллельному импорту». В августе Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов. «Но я хочу сказать, что с точки зрения продовольствия нам ничего не нужно, у нас все есть, — подчеркнула Лут. -Приходите к нам берите, мы будем все продавать».



В ходе форума Лут также рассказала об экспорте, который сейчас сталкивается с действием неформальных санкций и другими трудностями. Основная сложность — курс рубля, следом идут международные расчеты: важно, чтобы к этому вопросу подключился Центробанк для возможности расчетов в нацвалютах. Логистика, по словам Лут, тоже столкнулась со сложностями, но уже успела перестроиться. Поэтому у России есть техническая возможность в этом сезоне вывезти 50 млн т зерна, о чем ранее говорил президент Владимир Путин. В целом, в этом году в России настолько высокие урожаи, что страна должна обеспечивать не только себя, но и другие государства, уверена замминистра.



Председатель совета директоров «Деметра-холдинга» Виталий Сергейчук в ходе форума подтвердил, что российское зерно востребовано, и «покупатели со всего мира стоят в очереди». Но, несмотря на то что зерно не находится под действием санкций, скрытые ограничения остаются: есть дефицит фрахта и он подорожал, также ушли некоторые страховые компании. «Но лодки мы находим, а рынок перешел от высоколиквидного фрахта до сегментированного, что толкает экспортеров на строительство собственного флота. Здесь мы ждем поддержки правительства, развития нашего судостроения», — сказал он, добавив, что экспортеры готовы покупать российские суда.



Также Сергейчук отметил сложности в расчетах и поиске новых маршрутов. По его словам, «Деметра-холдинг» делала их через Турцию, но комиссия в таких случаях составляла 5-7% от платежа, по традиционным маршрутам она была на уровне примерно 0,5%. «Ищем другие маршруты, торгуем через Ближний Восток, открываем там счета, открываем их в азиатских банках, и ждем поддержки от властей и ЦБ по развитию двусторонних платежей и по работе с покупателями», — добавил он. Также, по словам Сергейчука, поиск новых маршрутов касается логистики: новые морские направления развиваются через южный коридор Азово-Черноморского бассейна, на Востоке страны, через Азербайджан. «Здесь тоже много возможностей, которые наша страна может реализовать», — заключил он.



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