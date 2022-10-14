Россия может отказаться от «продуктовой сделки» при невыполнении ее условий

Часть договоренностей о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции не выполнена Pixabay

Россия может отказаться от участия в «продуктовой сделке», если предусмотренные ей условия по экспорту удобрений и зерна из нашей страны не будут выполнены. Об этом Reuters заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов.



При этом дипломат уточнил, что Россия направила в ООН письмо, в котором выражала обеспокоенность относительно несоблюдения в рамках указанной «продуктовой сделки» российских интересов.



22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок. Россия и ООН заключили меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции на три года, речь идет об устранении препятствий для вывоза зерна и удобрений. Также было подписано соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН, которое определяет алгоритм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южный.

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко, выступая на 50 сессии Комитета всемирной продовольственной безопасности, заявил, что стамбульская сделка во многом провалена. «Не все обязательства могут быть выполнены, несмотря на заявления США и стран ЕС, что продовольствие и удобрения не попадают под западные санкции», — приводятся его слова в сообщении МИД России.



Яковенко отметил, что санкции не дают возможности «создать устойчивый банковский канал для того, чтобы осуществлять платежи за продукцию в долларах и евро». Российские банки отключены от системы SWIFT. Кроме того, западные страховщики не страхуют суда, перевозящие зерно и удобрения из России, отметил дипломат. «Таким образом нарушается транспортная логистика. И, наконец, владельцы большинства российских компаний по производству удобрений и часть их менеджмента подпали под западные санкции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Яковенко.



Несмотря на то, что корабли с зерном регулярно выходят из портов Украины и направляются в основном в западные страны, другая часть договоренностей — о вывозе российских удобрений и сельхозпродукции — не выполнена, отметил Яковенко. «Нет решения проблем, связанных со снятием всех препятствий по экспорту из России продовольствия и удобрений. От этого страдают, прежде всего, страны Африки и Азии», — заключил он.



Между тем, как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане, Россия и Турция проработают поставку российской сельхозпродукции в нуждающиеся страны, сообщает «Прайм».



В ходе переговоров Путин отметил, что в рамках «зерновой сделки» в бедные страны продолжает поступать лишь небольшая часть продовольствия. «Мы можем провести совместную работу по конкретизации тех нуждающихся в российской продукции стран. Для нас важно, чтобы продукция доставлялась именно нуждающимся странам», — подчеркнул Эрдоган. Он также выразил надежду на продление и укрепление сделки.