Мировые цены на продовольствие снижаются шестой месяц подряд

В сентябре мировые цены на зерно выросли В. Бычков

Мировые цены на продовольственные товары после достижения рекордно высокого уровня в марте продолжают снижаться шестой месяц подряд. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО ООН). Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% ниже, чем в августе, но на 5,5% выше, чем в сентябре 2021 года.



В сообщении ФАО ООН говорится, что индекс цен на растительное масло продемонстрировал снижение, сократившись за месяц на 6,6% и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года. Такой динамике способствовало увеличение экспортных поставок соевого масла в Аргентине, рост поставок подсолнечного масла из Черноморского региона и снижение цен на сырую нефть, отметили аналитики организации.



Вместе с этим выросли мировые цены на зерновые — индекс ФАО по ним увеличился на 1,5% по сравнению с августом. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,2%, что связано, в том числе, с опасениями относительно состояния посевов в Аргентине и США, быстрыми темпами экспорта из Европейского союза на фоне высокого внутреннего спроса и возросшей неопределенностью относительно продолжения работы Черноморской зерновой инициативы после ноября.



Индекс цен на молочную продукцию ФАО за месяц снизился на 0,6%, на мясо — на 0,5%, на сахар — на 0,7%. Как сообщает ФАО, 45 стран мира, включая 33 африканских, нуждаются во внешней помощи для обеспечения продовольствием.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, стоимость продовольствия уже вряд ли вернется к тем уровням, которые были до начала стремительного удорожания. При этом, по его словам, снижение цен — это не очень хороший показатель. «Обычно цены начинают падать, когда снижаются доходы населения. При росте доходов предприниматели не будут снижать цены на свой товар. Дефляция хуже, чем инфляция, она говорит о падении спроса на товары», — объяснил эксперт. По его мнению, лучше, чтобы цены стояли на месте или незначительно снижались.



В конце сентября генеральный директор ФАО ООН Цюй Дунъюй предупредил, что мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию. По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы. Цюй Дунъюй отмечал, что уровень голода неприемлемо высок и резко возрос за последние два года, что вызвано конфликтами и дестабилизацией, включая события вокруг Украины, глобальными и национальными экономическими потрясениями и климатическим кризисом, который «затрагивает каждый уголок этой планеты».



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