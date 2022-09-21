ФАО: мир может столкнуться с кризисом доступа к продовольствию

Запад по-прежнему препятствует доступу российского зерна и удобрений на мировой рынок, отмечает МИД ОЗК

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО ООН) Цюй Дунъюй, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, предупредил, что мир рискует столкнуться с кризисом доступа к продовольствию. По его словам, это произойдет в ближайшие месяцы, пишет ТАСС.



«Наши агропродовольственные системы хрупки, а цепочки поставок находятся под давлением, — отметил руководитель организации. — Масштабы отсутствия продовольственной безопасности пугают». Цюй Дунъюй подчеркнул, что уровень голода неприемлемо высок и резко возрос за последние два года, что вызвано конфликтами и дестабилизацией, включая события вокруг Украины, глобальными и национальными экономическими потрясениями и климатическим кризисом, который «затрагивает каждый уголок этой планеты».



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что все это «угрожает самому будущему человечества и судьбе нашей планеты». Поэтому миру необходимо действовать как можно быстрее и эффективнее, чтобы преодолеть эту «дисфункцию», цитирует его «Коммерсантъ» . «Давайте не будем питать иллюзий: в мире бушует шторм», — отметил генсек ООН. При этом он назвал «лучом надежды» соглашение по доставке украинского зерна и продовольствия в Африку.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут напомнил, что мировые цены на продовольствие снижаются уже как минимум пять месяцев, поэтому «непонятно, на основании чего ФАО строит свои прогнозы относительно кризиса». «Хотя на фоне геополитических рисков все может быстро измениться», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, по его словам, ФАО заинтересована в усилении своей роли. «Однако не нужно пытаться получить продукты из России с дисконтом, а потом их перераспределять», — говорит он.



Корбут отметил, что нынешний кризис начался еще до обострения ситуации на Украине — в период пандемии. Тогда нарушились логистические цепочки, и эта проблема сохраняется. «Тут снова возникают вопросы к ФАО. Они обещали, что будут предпринимать меры, а теперь говорят, что не могут повлиять на коммерческий бизнес. Однако он чувствует общую ситуацию и подходы. А учитывая то, что в Минфине США уже давно есть департамент по санкционной работе, решить вопросы они могут в любой момент», — считает Корбут. ​



Глава МИД России Сергей Лавров ранее в очередной раз говорил, что Запад не выполняет свои обещания по реализации части меморандума России с ООН и не снимает логистические санкции. Это препятствует доступу российского зерна и удобрений на рынки. Также он назвал «искусственно раздуваемыми» и не соответствующими действительности заявления о том, что наша страна виновата в мировом продовольственном кризисе.



Между тем, директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заверил, что российские производители продуктов питания готовы увеличить объемы их выпуска, если со стороны населения будет наблюдаться ажиотажный спрос на фоне объявленной в стране частичной мобилизации, сообщает РИА «Новости». Производственные мощности позволяют это сделать, при этом в России ожидается хороший урожай, пояснил он. «Ранее российские поставщики уже преодолевали пиковые периоды нагрузок и обеспечивали бесперебойные поставки продуктов во время пандемии и начала специальной военной операции», — напомнил Востриков.



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