В России прорабатывается вопрос отмены экспортной квоты на зерно

Минсельхоз не исключает расширения мер поддержки производителей зерна ylilauta.org

Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает «Интерфакс». По ее словам, на фоне большого урожая предпосылок к тому, чтобы вводить какие-то количественные ограничения вывоза, сейчас нет.



Экспортная квота рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня. В прошлом сезоне объем квоты составлял 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. Она была распределена между 206 компаниями.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, отмена квоты — правильное решение. Он оценивает вероятность его принятия как весьма высокую. «Не принять это решение — значит идти против логики», — считает эксперт.



Сбор зерна в России в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн т, в том числе 100 млн т пшеницы, прогнозирует Минсельхоз. Экспортный потенциал составляет 50-60 млн т зерна, говорила в сентябре первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.



В кулуарах Всероссийского форума пекарей Лут отметила, что Россия в 2022 году может отказаться от импорта ржи благодаря высокому качеству урожая, пишет ТАСС. Валовой сбор агрокультуры ожидается на уроне 2,3 млн т, по словам Лут, аграрии уже собрали около 75% этого объема.



Петриченко отметил, что заявление Лут достаточно странное, так как Россия и так почти не импортирует рожь. В прошлом сезоне ее ввоз составил около 550 т, в позапрошлом — примерно 350 т. В текущем сезоне, по оценке эксперта, импорта этой агрокультуры вообще не было. «Даже когда у нас низкий урожай, мы не завозим рожь в серьезных объемах», — отметил Петриченко. Он также добавил, что согласен с оценкой Минсельхоза по урожаю ржи в этом году — он может достигнуть 2,37 млн т.



Также Лут рассказала, что Минсельхоз не исключает расширения мер поддержки производителей зерна. «Мы будем смотреть на ситуацию. Если этих (существующих) мер будет недостаточно, мы подумаем над тем, чтобы увеличить меры поддержки с точки зрения дополнительных денежных средств на реализацию одной тонны зерна. Но мы ожидаем, что к концу года — началу следующего года цена на зерно может стабилизироваться и прийти к определенному балансу», — цитирует ее ТАСС.



Аграрии считают, что действенность мер поддержки, предлагаемых правительством, весьма сомнительная, эффект от них слабо влияет на производственные процессы, сказал «Агроинвестору» Петриченко.



«Им не нужна погектарная поддержка и прочее. Нужно отменить экспортную пошлину — это действительно важная мера», — уверен эксперт.



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