Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили рост

Россия не сможет выбрать квоту на экспорт зерна из-за «рукотворных барьеров»

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле за неделю выросли на $5 до $425/т FOB, говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». Причиной увеличения цен эксперты называют отсутствие позитивных новостей относительно урожая и экспорта в новом сезоне.



В конце прошлой недели котировки опускались до $410-415/т, но затем вновь укрепились, в том числе на фоне отставания в севе яровой пшеницы в США. По данным аналитиков, 18% площадей пока не засеяны, тогда как в предыдущие годы сев в это время уже подходил к концу. При этом в России сев яровой пшеницы подходит к завершению — засеяно 96% от плана.



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах оставались без изменений и составляли около 15,3 тыс. руб./т без НДС при отсутствии существенных объемов закупок в виду полного исчерпания квоты у большинства крупных экспортеров. Котировки CPT под новый урожай с учетом повышения пошлины составляют около 14,4 тыс. руб./т без НДС (в июле 2021 года — 14,2 тыс. руб./т), следует из обзора.



Внутренний рынок пшеницы продолжил снижаться на Юге и в Сибири и оставался на прежних уровнях в Центре и Поволжье, отмечают аналитики. Цены EXW элеватор на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% на Юге опустились до 13,7-14,2 тыс. руб./т без НДС (-500 руб./т), в Сибири — до 14-14,5 тыс. руб./т (-450 руб./т). В Центре и Поволжье уровни цен прежние — 15,2 тыс. руб./т и 13,8 тыс. руб./т соответственно.



Экспорт пшеницы в июне может составить около 0,75 млн т, оценивают аналитики «Русагротранса», таким образом объем вывоза агрокультуры с 15 февраля по 30 июня будет на уровне 6,7 млн т, и квота в 8 млн т будет выбрана лишь на 84%. «Недовывоз порядка 1,3 млн т связан с тем, что ряд компаний в принципе или значительно не использовали свою квоту по ряду причин в складывающейся ситуации», — уточняется в обзоре. Отгрузки прочих зерновых (ячмень, кукуруза, рожь) в рамках квоты во многом по тем же причинам будет вывезено порядка 2,3 млн т (77% от квоты в 3 млн т). Таким образом, зерновая квота в целом будет выбрана на 82% — 9 млн т из 11 млн т, подсчитали аналитики «Русагротранса».



Россия не сможет выбрать квоту на экспорт зерна в этом сезоне из-за «рукотворных барьеров», сказал на площадке клуба «Валдай» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, сообщает «Интерфакс». Сейчас не выбрано чуть больше 20% квот, в первую очередь это доли малых и средних компаний. Главным барьером Зернин назвал обеспеченность морскими судами. «Есть отдельные юрисдикции, популярные в мореплавании, которые попросту запрещают судам под их флагом заходить на территорию российских портов, даже при том, что есть четкая команда под загрузку зерна», — сказал глава союза, отметив, что это существенно ограничивает возможности стран получать российское зерно, в котором они нуждаются. Так, например, Египет не смог найти фрахт на российское зерно: три лота, которые Россия выиграла на последнем тендере GASC, наши экспортеры должны сами обеспечить флотом, в отличие от всех остальных стран, рассказал Зернин.



Также «Русагротранс» снизил прогноз сбора пшеницы в России на 0,3 млн т до 85,7 млн т (максимальный уровень — 88,2 млн т) в связи с сухой и жаркой погодой на Юге, прежде всего в Ставропольском крае. Аналитики считают, что жара и низкие почвенные запасы влаги могут нанести ущерб урожайности пшеницы на финальных стадиях развития, хотя состояние посевов сейчас в основном хорошее и отличное. Тем не менее, валовой сбор в этом регионе по-прежнему ожидается на рекордном уровне — почти 38 млн т (-0,6 млн т к майскому прогнозу).



Кроме того, сделана небольшая коррекция вниз — на 0,1 млн т до 14 млн т — по Приволжскому федеральному округу из-за недосева в Оренбургской области на фоне проливных дождей. Снижение на Юге нивелирует увеличение прогноза по Сибири на 0,5 млн т — до 8,9 млн т ввиду существенного улучшения ситуация с почвенными влагозапасами. Тем не менее, это по-прежнему минимум с 2014 года, говорится в обзоре.



Между тем, президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями отметил, что в этом году валовой сбор зерна может превысить 130 млн т. По экспорту пшеницы в этом сезоне страна выйдет на 37 млн т, а «через пару — тройку лет это будет 50 млн т». Россия за последние восемь лет «серьезно нарастила возможности в области сельского хозяйства», подчеркнул глава государства.



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