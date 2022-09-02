Экспорт муки вырос более чем вдвое

В прошедшем сезоне на внешние рынки было поставлено почти 490 тысяч тонн муки Pixabay

В завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза — с 205,4 тыс. т до 488,3 тыс. т, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Союза экспортеров зерна. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт зерновых — по сравнению с ними вывозить муку гораздо выгоднее, пояснил «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.



По информации Союза экспортеров зерна, на которые ссылается «Российская газета», крупнейшие покупатели российской муки значительно увеличили закупку: Грузия — почти в 12 раз (до 136,3 тыс. т), Афганистан — более чем в 22 раза (до 100,6 тыс. т), Ирак — свыше чем в 12 раз (до 63,9 тыс. т). Турция, которая всегда покупала у нас только зерно, и сама производила муку, в прошлом сезоне приобрела 42,3 тыс. т муки (в 60 раз больше, чем в предыдущем сезоне).



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что квота на экспорт зерна во второй половине сезона подстегнет спрос на муку, как это произошло в прошлом сезоне (с 15 февраля по 30 июня 2022 года действовала квота на вывоз — 11 млн т зерна, включая 8 млн т пшеницы). Сейчас есть спрос на несколько миллионов тонн муки, который может перерасти в устойчивую клиентскую базу наших мукомолов, сказал Зернин «Российской газете». Но, по его мнению, нужны новые мощности и логистическая инфраструктура, и такие проекты уже есть в России.



Гуревич уточнил «Агроинвестору», что все заводы в Грузии сейчас приостановили переработку зерна, к тому же, российская пшеница туда почти не поставляется, в основном закупаются продукты переработки. Именно этим объясняется увеличение объемов экспорта нашей муки в эту страну. Потенциал продаж на внешние рынки у российских мукомолов огромен: можно вывозить можно по 2-3 млн т муки, уверен он, зерна и промышленных мощностей для этого достаточно. «Это не считая небольших мельниц, которые тоже могут вырабатывать по 3-4 млн т муки. Однако эта мука не будет достаточно хорошего качества, поэтому не пройдет на экспорт», — добавил Гуревич. Также есть немало устаревших производств, которые нужно модернизировать, но в целом высокотехнологичных мощностей в нашей стране более, чем достаточно, среди мукомолов на внутреннем рынке очень высокая конкуренция, оценивает он.



Российские мукомолы могли бы увеличить и географию экспорта, продолжает президент союза. «Мы можем поставлять свой товар куда угодно, если будет хорошая проходная цена. Главная проблема — отсутствие господдержки экспорта муки, которая есть только на бумаге. Она даже не включена в госпрограмму развития сельского хозяйства», — сетует Гуревич. Еще одна сложность — высокая стоимость логистики, так как территория нашей страны большая, на перевозку муки уходить треть от ее стоимости при экспорте.



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