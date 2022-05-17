«Агроэкспорт» оценил потенциал вывоза пшеничной муки из России

Мощности российских производителей позволяют производить более 20 млн тонн муки в год Pixabay

Потенциал России по экспорту пшеничной муки составляет 430 тыс. т в год ($150 млн). Такая оценка содержится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». По прогнозу аналитиков, показатель будет достигнут «при обеспечении благоприятных условий для дальнейшего развития мукомольной отрасли в стране и наращивании производства».



Ключевыми направлениями сбыта российской пшеничной муки называются Китай, а также рынки стран ближнего зарубежья, так как они характеризуются устойчивым спросом. Речь идет о Грузии, Белоруссии, Абхазии, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и других. Перспективными направлениями экспорта также являются страны Азии: Афганистан, Гонконг, Китай, Таиланд, Малайзия; Персидского залива: Ирак, ОАЭ; Африки: Сомали, Ангола, Бенин, Гана, Джибути.



Согласно обзору, за последние годы экспорт российской пшеничной муки в целом характеризуется положительной динамикой. Максимальный объем отгрузок был зафиксирован в 2019 году, когда за рубеж было поставлено 314,6 тыс. т на $103 млн. В 2021 году России вывезла 261,1 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки. Это на 3,3% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка увеличилась на 10,1% до $86,8 млн. Основу экспорта пшеничной муки — более 97% выручки — составила мука из мягкой пшеницы. Основными покупателями российской муки в прошлом году стали Грузия (44,5 тыс. т на $11,6 млн), Афганистан (27,5 тыс. т на $10,6 млн), Белоруссия (26,5 тыс. т на $8 млн).



Потребление пшеничной муки в России в 2021 году составило 54,6 кг на человека, что на 2,4% ниже уровня 2020 года. Средние цены производителей на пшеничную муку в 2021 году, согласно обзору, увеличились на 7% и достигли 22,6 руб./кг, потребительские цены показали еще более значительный рост — на 14,4% до 47,6 руб./кг.



Мощности российских производителей позволяют производить более 20 млн т муки в год, сказал «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. При этом, по данным Росстата, выпускается 9,5 млн т. «По моим данным, мы производим и потребляем не менее 15 млн т муки в год. Это без учета небольших мельниц. Для российских мукомолов не составляет никакого труда отгрузить на экспорт порядка 3 млн т муки, а не 450 тыс. т, как оценил «Агроэкспорт», — сказал Гуревич.



Однако вопрос в том, куда экспортировать муку, учитывая, что весь мировой рынок составляет всего около 15 млн т, продолжает он. «Частично рынок заняли Турция и Казахстан. Однако прогресс есть, вывоз муки из России в процентном соотношении существенно увеличивается», — отметил Гуревич. По его мнению, важной задачей сейчас является налаживание баланса мощностей мукомольных предприятий на реальное производство.

