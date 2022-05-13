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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Минсельхоз США: в новом сезоне Россия экспортирует 39 млн тонн пшеницы

Это позволит стране сохранить мировое лидерство

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 80 млн тонн
«Росморпорт»
Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 80 млн тонн
«Росморпорт»

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем майском отчете, прогнозирует, что экспорт пшеницы из России в сезоне-2022/23 составит 39 млн т без учета Крыма, что позволит ей стать мировым лидером по объему отгрузок агрокультуры. Оценка вывоза у основного конкурента России — ЕС — 36 млн т, Австралии — 25 млн т, Канады — 24 млн т. Производство пшеницы в России прогнозируется на уровне 80 млн т, что на 6,4% (4,8 млн т) больше, чем в прошлом году. 

Переходящие запасы на 1 июля 2023 года оцениваются в 11,4 млн т, потребление — 42,2 млн т. Экспорт фуражного зерна, по оценке FAS USDA, составит 10,45 млн т, его производство — 41,93 млн т, переходящие запасы — 1,56 млн т. В том числе американские аналитики считают, что в новом сельхозгоду Россия может экспортировать 4,3 млн т кукурузы. Ее сбор составит 15,5 млн т, переходящие запасы — 0,68 млн т, потребление — 10,2 млн т.

В отчете говорится, что события на Украине значительно усилили неопределенность условий спроса и предложения сельскохозяйственной продукции в регионе и во всем мире. «Майский обзор представляет собой текущую оценку краткосрочных последствий этих действий», — уточняют аналитики.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что, по ее оценке, производство пшеницы в России составит 86-87 млн т за счет хорошего состояния озимых. Кроме того, по данным Минсельхоза, посевные озимых выросли на 800 тыс. га по сравнению с прошлым годом. 

По итогам текущего сезона РЗС ожидает, что вывоз пшеницы составит порядка 35 млн т, к 10 мая было отгружено 33,6 млн т. «Еще примерно 1,4 млн т мы вывезем с учетом высокого спроса наших партнеров, — отметила Тюрина. — В сезоне-2021/22 Россия занимает 16,4% мирового экспорта. Это больше, чем у стран ЕС». Минсельхоз США прогнозирует, что в этом сезоне Россия поставит на внешние рынки 33 млн т пшеницы и сохранит мировое лидерство. Аналитический центр «СовЭкон» ранее повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 0,2 млн т до 34,1 млн т. В 2022/23 сельхозгоду объем вывоза агрокультуры может увеличиться до 41 млн т, прогнозируют аналитики центра.

Тюрина считает, что продажи российского зерна будут достаточно активными за счет традиционных партнеров в лице Африки, Алжира, Египта. Серьезный прирост импорта будет со стороны стран Африки, Турции, Узбекистана, Йемена. «Это те страны, в отношении которых не применяются санкции. По итогам апреля мы видим стабильные закупки со стороны Алжира, Ирана, Судана, Мозамбика и других», — заключила она.

Екатерина Шокурова 

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