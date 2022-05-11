Прогноз экспорта российской пшеницы повышен

В новом сезоне отгрузки пшеницы могут достигнуть 41 млн тонн Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 0,2 млн т до 34,1 млн т, сообщил ТАСС. В 2022/23 сельхозгоду объем вывоза агрокультуры может увеличиться до 41 млн т, оценивают аналитики центра. Они уточнили, что прогноз на текущий год пересмотрен на фоне высоких темпов поставок. «Оценка могла бы быть еще повышена, но экспортная квота в 8 млн т, действующая до июля, остается узким местом», — цитирует ТАСС сообщение компании.



Объем вывоза пшеницы в апреле «СовЭкон» оценивает на уровне 2,3 млн т — на 69% больше, чем год назад, но близко к среднему показателю за последние годы. В 2021 году отгрузки в марте-апреле резко сократились после введения экспортной пошлины, напоминают аналитики.



В мае-июне экспорт будет снижаться, поскольку трейдеры выбирают экспортные квоты, в июле, когда квота перестанет действовать, вывоз может резко возрасти, допускает «СовЭкон». Если не будут введены санкции, напрямую затрагивающих поставки на внешние рынки российского зерна, трейдеры могут начать агрессивные продажи, не дожидаясь поступления нового урожая, поскольку запасов зерна старого урожая на юге рядом с терминалами достаточно, пишет «Финмаркет».



По данным Росстата, суммарные запасы пшеницы в России на 1 апреля у переработчиков, на элеваторах и в сельхозпредприятиях составили 14,8 млн т, что на 1 млн т выше, чем год назад. При этом они находятся на самом высоком уровне с сезона-2018/19 (20,9 млн т) когда был собран рекордный урожай пшеницы, обращает внимание аналитический центр «Русагротранса». В том числе запасы на Юге (ЮФО и СКФО) почти в два раза выше, чем год назад — 4,8 млн т, в Сибири — на 10% больше и составляют 2,4 млн т. В Центре запасы пшеницы составили 3,6 млн т, что на 23% ниже уровня прошлого года, в Поволжье запасы уменьшились на 19% до 2,5 млн т.



Как следует из данных Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 13 мая снизится впервые после семи недель роста. Она составит $114,3/т против $120,1/т неделей ранее. Индикативная цена уменьшилась с $371,6/т до $363,4/т.

Между тем, США ищут возможности для возвращения на мировой рынок украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен, пишет РБК, ссылаясь на выступление американского президента Джо Байдена, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в штатах. Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна, и из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений, объяснил Байден. «Украина располагает 20 млн т зерна в своих хранилищах. <...> Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сказал он.

