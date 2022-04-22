Экспортные цены на пшеницу уменьшились

На текущей неделе биржевой рынок пшеницы немного снизился «Содружество»

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% FOB с поставкой в мае снизились за неделю на $2 до $368 за тонну на фоне сохраняющегося низкого спроса. Об этом говорится в обзоре аналитического центра «Русагротранса». По его данным, стоимость пшеницы 4-го класса в глубоководных портах оставались на уровне 17,5-17,8 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде также без изменений — 16 тыс. руб./т (цены без НДС).



Внутренний рынок за неделю почти не изменился. Активность торговли остается низкой, переработчики и экспортеры в целом сформировали запасы на 1,5-2 месяца вперед, сельхозпроизводители заняты полевыми работами, говорится в обзоре. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса оставались на уровне 16-16,6 тыс. руб./т без НДС, в Центре — 16,1-16,3 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,5-16 тыс. руб./т, в Сибири — 16-16,7 тыс. руб./т, приводят данные аналитики.



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся под влиянием ухудшения состояния посевов в США: только 30% находятся в хорошем состоянии, тогда как на прошлой неделе их доля составляла 32%, а год назад — 53%. Еще одной причиной укрепления рынка аналитики назвали замедление сева в штатах.



На текущей неделе биржевой рынок пшеницы немного снизился, поддержку ему оказывает рынок кукурузы, достигший 10-летних максимумов в Чикаго, отметили аналитики «Русагротранса». Поводом стала неопределенность будущих поставок из причерноморского региона и новости о планируемом увеличении в США допустимой доли биоэтанола в топливе с 10% до 15%.



Темпы сева яровых зерновых в России в целом соответствуют прошлому году. На Юге сев продолжает идти быстрее, чем в 2021 году, но в Центре и Поволжье отстает из-за дождей, которые при этом благоприятны для вегетации озимых зерновых, отмечают аналитики. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства сказал, что темп ярового сева выше прошлогоднего, уже засеяно около 3,5 млн га.

