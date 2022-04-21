Минсельхоз: темп ярового сева выше прошлогоднего

Посевная кампания проходит штатно и в оптимальные агротехнические сроки Amazone

В этом году погода позволила приступить к весенним полевым работам на две-три недели раньше среднемноголетних сроков. Темп ярового сева выше прошлогоднего, уже засеяно около 3,5 млн га. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на заседании правительства. «В целом посевная кампания проходит штатно и в оптимальные агротехнические сроки. При благоприятной погоде рассчитываем на достойный результат», — отметил он (цитата по стенограмме на сайте кабмина). В марте Минсельхоз оценивал, что урожай зерна в этом году может составить 123 млн т.



По уточненным данным ведомства, общая посевная площадь в 2022 году должна достигнуть 81,3 млн га — на 1 млн га больше, чем в 2021-м. В том числе яровыми планируется занять 53,4 млн га. «Мы расширяем посевы под зерновые, под сахарную свеклу, под картофель, овощи открытого грунта и сою», — перечислил министр. Из 19 млн га озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находится около 97% посевов — это лучше, чем в прошлом году, добавил он.



По словам Патрушева, вопросы обеспечения аграриев семенами и другими необходимыми ресурсами находятся на контроле министерства. Глава агроведомства также обратил внимание, что с 13 апреля вступило в силу постановление, предусматривающее временную отмену требований по использованию районированных семян. «Эта мера позволит предоставить субсидии большему количеству аграриев и, как следствие, поможет увеличить валовой сбор основных культур, в первую очередь картофеля и овощей открытого грунта», — отметил он.



В начале апреля Минсельхоз сообщал, что купленных аграриями семян, саженцев и рассады хватит для проведения весенней посевной кампании в этом году. В наличии достаточно семян зерновых, зернобобовых и сои. Иностранные поставщики подтвердили запланированные отгрузки остальных агрокультур по заключенным контрактам. Источник «Агроинвестора» в отрасли тогда говорил, что есть некоторые вопросы по семенам кукурузы и подсолнечника.



Готовность сельхозтехники Патрушев в ходе заседания оценил на уровне 95%, заверив, что 100% показатель будет достигаться к началу работ в каждом конкретном регионе. «Цены на ГСМ у нас стабильные. Перебоев с поставками мы не фиксируем», — уточнил министр. Проблем со средствами защиты растений также не наблюдается. При этом для нивелирования возможных негативных последствий санкционного давления до 1 июля разрешен ввоз пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска, тогда как ранее таких точек на государственной границе было только 14, напомнил Патрушев.



Проблем с минеральными удобрениями тоже нет: с учетом накопленных остатков сейчас у аграриев в наличии 2,8 млн т — на 140 тыс. т больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Российская ассоциация производителей удобрений ранее оценивала, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет уже 56% от прогнозной потребности на весь 2022 год.



Прогнозы на урожай оптимистичные, чему способствует хорошее состояние озимых и расширение посевов отдельных агрокультур, оценил Центробанк в докладе «Региональная экономика». «Сельхозпроизводители отмечают, что в достаточной степени обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений на текущий сельскохозяйственный год, — отметили аналитики ЦБ. — Вместе с тем изменение системы расчетов, логистических каналов, неопределенность с поставками семян и техники, средств защиты растений может оказать негативное влияние на ход сезонных полевых работ в будущем. Уже произошедший существенный рост затрат на посевную кампанию может привести к увеличению цен». Наибольшее негативное влияние этих факторов проявится в 2022/23 сельскохозяйственном году, прогнозируют аналитики регулятора.

