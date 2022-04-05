Минсельхоз: закупленных семян хватит для весенней посевной кампании

Иностранные поставщики подтвердили запланированные отгрузки семян Pixabay

По оценке Минсельхоза, купленных заранее семян, саженцев и рассады хватит для проведения весенней посевной кампании в этом году. Об этом министерство сообщило на портале «Объясняем.рф». По оценке ведомства, в наличии достаточно семян зерновых, зернобобовых и сои. Иностранные поставщики подтвердили запланированные отгрузки остальных агрокультур по заключенным контрактам, уточнил Минсельхоз.



Сейчас в России реализуется федеральная научно-техническая программа, направленная на развитие селекции и семеноводства, благодаря которой в ближайшие годы страна сможет полностью обеспечить себя посадочным материалом, напоминает агроведомство. «Таким образом, уже предприняты шаги к импортозамещению», — говорится в его сообщении. В этом году были сохранены все меры поддержки отечественного семеноводства, среди которых льготное кредитование, погектарные выплаты, субсидирование затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров, добавляет министерство.



Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что по состоянию на 31 марта в России зерновыми было засеяно 509 тыс. га, что составляет 1,7% от прогнозируемых 29,75 млн га. В прошлом году в это время сев зерновых был проведен на 339 тыс. га. Посевная уже успешно идет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Калининградской области, говорит собеседник. По его словам, регионы засеяли больше, чем в прошлом году на аналогичную дату, в частности, это касается Ставрополья, Ростовской области и Краснодарского края. «Сейчас идет снежное вторжение, однако уже на этой неделе погода изменится, снег сойдет, и работы будут вестись активнее», — считает источник «Агроинвестора». По его мнению, сложностей из-за задержки начала посевной в ряде регионов не будет. «Я смотрю на посевную достаточно позитивно. Есть только некоторые вопросы по семенам кукурузы и подсолнечника», — заключил он.



По информации Минсельхоза, яровой сев также начинают или вот-вот начнут регионы Центра, так, в конце марта — начале апреля посевная стартовала в Воронежской области. По данным комитета АПК Курской области, в регионе сейчас активно ведется подкормка озимых зерновых культур, начать яровой сев аграрии области планируют в конце первой или начале второй декады апреля. По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, растениеводы региона начали работу по протравке семян к весеннему севу.

