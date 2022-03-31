В России яровыми засеяли почти 600 тысяч гектаров

Весенняя посевная стартовала в 20 регионах В. Бычков

Сев яровых культур в России проведен на 578 тыс. га в 20 регионах, озимые подкормлены на площади более 6 млн га. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. По его словам, важнейшая задача сейчас — обеспечить аграриев всеми необходимыми ресурсами к началу весенних полевых работ. Патрушев также отметил, что состояние озимых посевов лучше, чем в прошлом году. «В целом рассчитываем на достойный урожай», — добавил министр.



Активные весенние полевые работы уже ведутся в Ростовской области. В целом по региону под урожай 2022 года посеяно больше, чем в прошлом году — 2,9 млн га. Взошло 99,8% посевов озимых, сообщила пресс-служба регионального Россельхозцентра. К 28 марта было подкормлено более 2 млн га, уже стартовал сев яровых сельхозкультур. На Ставрополье продолжается сев ранних яровых агрокультур, он проведен более чем на 167 тыс. га, что составляет почти 20% от плана. Аграрии Крыма, по информации Минсельхоза республики, к 25 марта посеяло около 58 тыс. га ранних яровых из запланированных 178 тыс. га.



В Брянской области яровой сев во всех хозяйствах планируется провести на площади свыше 400 тыс. га, что выше уровня прошлого года, из них в сельхозпредприятиях и КФХ — около 390 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона. В Калужской области площадь ярового сева в этом году увеличится на 10% и составит порядка 130 тыс. га. В том числе площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 20% и составит 60 тыс. га, уточнила пресс-служба регионального правительства.



Пресс-служба федерального Минсельхоза сообщила, что, по словам Патрушева, обеспеченность семенами зерновых сейчас превышает 100%. Продолжается подготовка семенного материала и других агрокультур, в целом обеспеченность по ключевым позициям сопоставима с прошлым годом. Минсельхоз подготовил предложения по изменению налогообложения с установлением нулевой ставки НДС при реализации всех семян отечественной селекции, говорится в Telegram-канале ведомства. Мера направлена на поддержку российских селекционеров и семеноводов и будет способствовать импортозамещению в этом сегменте.



Также в целом стабильна ситуация с ГСМ, темпы приобретения которых превышают прошлогодние, и с ценами на основные виды минеральных удобрений. Отдельно министр подчеркнул, что для полного обеспечения потребности российских аграриев в аммиачной селитре в период посевной Минсельхоз обратился в правительство с инициативой о продлении временного запрета на ее экспорт за пределы ЕАЭС до 1 мая. Предложение ведомства было поддержано.



Особое внимание на заседании думского комитета было уделено вопросу доведения до аграриев средств господдержки. Патрушев призвал регионы ускорить темпы этой работы, в том числе контролировать ход льготного кредитования. «В этом году правительством предпринимаются беспрецедентные меры поддержки агросектора, что позволит гарантировать его устойчивость. В текущей ситуации вопрос бесперебойного доведения предусмотренных средств до конечных получателей является приоритетным», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.​

