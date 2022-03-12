Посевная в условиях неопределенности

Сельхозпроизводители говорят о задержках поставок импортных средств производства Kvernaland

Южные регионы России постепенно начинают весенние полевые работы. На этой неделе о старте посевной сообщила Ростовская область, где яровыми заняли первые 2,7 тыс. га. В целом по стране сев проведен на более чем 200 тыс. га, подкормлено около 3 млн га озимых, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. «Общая посевная площадь 2022 года по планам составит 81,3 млн га — практически на 1 млн га больше, чем годом ранее, — сказал глава агроведомства (цитата по стенограмме на сайте кабмина). — К началу работ в каждом регионе обеспечивается своевременная готовность семенного материала и сельхозтехники». «Агроинвестор» спросил сельхозпроизводителей, как у них идет подготовка к посевной, и с какими сложностями пришлось столкнуться в последнее время.



Алексей Иванов, председатель совета директоров «Раздолье Агро»:



- У нас законтрактованы все необходимые средства производства, но не все поставлено на предприятие. В частности, нам еще не поставили часть семян и всю агрохимию, и непонятно, поставят ли. С очень большой долей вероятности, поставки будут, но по более высокой цене — в лучшем случае, на 30%, но возможно, что на 50% и даже на 100% дороже. Причем подорожало все, независимо от того, импортное или отечественное. Российские поставщики запчастей, например, уже на 30% подняли цены на продукцию. Поставщики импортных запчастей и вовсе сообщили, что у них отозвали дилерство. Это значит, что они продадут то, что есть у них на складах, а дальше непонятно, как мы будем приобретать комплектующие для импортной техники. Безусловно, текущая ситуация создаст дополнительную нагрузку на себестоимость.



Если мы не получим СЗР, или иностранные поставщики решат не отгружать в Россию семена кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, то всем нашим планам по яровому севу придет конец. Собственных семян сахарной свеклы, рапса в России почти нет, подсолнечника тоже недостаточно.



Дополнительное давление на бизнес создается повышением ключевой ставки Центробанка, исходя из нее можно предположить, что все коммерческие кредиты будут выдаваться под 25% годовых в рублях. При этом стоимость готовой продукции вряд ли поднимется, потому что доходы населения не растут, и если цены на полке увеличатся, то люди перестанут покупать даже молоко, а сыры и вовсе будут роскошью. С другой стороны, цены на внешнем рынке на продукцию растениеводства тоже повышаются. Правда, непонятно, как и куда теперь экспортировать нашу продукцию, будут ли отгрузки из Новороссийска и сколько будет стоить логистика. В целом, сейчас у аграриев высокая степень неопределенности.



Павел Царев, гендиректор группы хозяйств «АгроГард»:



- Предприятия группы в Краснодарском крае приступают к севу в оптимальные сроки: первой культурой сева будет сахарная свекла с третьей декады марта, пропашные — подсолнечник и кукурузу — начнем сеять в первой декаде апреля, сою — в третьей декаде апреля. Хозяйства в Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях приступят к севу с учетом погодного фактора. Среднегодовые сроки предполагают начало сева яровых пшеницы и ячменя со второй декады апреля, сои — с первой декады мая. На сегодняшний день условия благоприятные, в Центре наблюдается частичный сход снежного покрова. Помешать могут дожди во время сева, что сдвинет сроки работ.



Предприятия холдинга полностью обеспечены минеральными удобрениями, идут плановые поставки семян и средств защиты растений. Все хозяйства имеют достаточный объем собственных семян и страховой фонд семян. Техника ремонтируется, степень готовности зависит от первоочередности использования.



Лидия Кухаренко, главный агроном ГК «Концерн “Покровский”»:



- В ряде районов Краснодарского края аграрии приступили к яровому севу, но объем полевых работ незначительный — погода не оправдывает наши ожидания. Если в предыдущие два года весна была ранней, мы могли сеять яровые агрокультуры — горох, люцерну, ячмень — уже в конце февраля, то сейчас в регионе обильные осадки, пониженная температура воздуха, вплоть до заморозков в ночное время. Условия пока неблагоприятны: слишком холодно для сева, почва переувлажнена из-за моросящих дождей, это мешает технике зайти в поле. Мы ежедневно мониторим состояние почвы и будем отталкиваться от ее физической спелости, а также необходимого для сельскохозяйственных культур температурного режима.



Удобрениями и семенным материалом мы обеспечены полностью: семена пропашных технических культур (кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла) закуплены на 100%, основные минеральные удобрения — аммиачная селитра, мочевина, аммофос — также на 100%. По средствам защиты растений контракты подписаны на 60% необходимого нам объема, СЗР по ним уже завезены в хозяйства. По остальному объему ждем расчета стоимости от поставщиков. Предпосевная подготовка необходимой техники — тракторов, сеялок, культиваторов — завершена, наши специалисты проверили качество ремонта и готовы приступить к полевым работам.



Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость посевной однозначно будет выше: выросли цены абсолютно на все позиции: удобрения, семена, ГСМ. По нашим февральским оценкам, в среднем на 20%.



Игорь Поляков, гендиректор компании «Тамбовские фермы»:



- К яровому севу мы готовы на 80%: все, что необходимо, закуплено, единственное, сейчас непонятна ситуация с поставками СЗР — почти все действующие вещества для них импортные, и российские производители уже приостановили проплаченные и подписанные контракты. Никто не знает, что будет дальше, на 10 дней все взяли таймаут. Иностранные пестициды вообще не поставляются, даже тем, кто заплатил.



Плюс, есть очень серьезная проблема с поставками импортной техники — все, что оплачено, не поставляется. Машины, которые уже должны были поставить в Россию, еще даже не отгружались, и никакой определенности по срокам нет.



С другой стороны, абсолютно непонятно, как будут обстоять дела со сбытом продукции. Мы сейчас не может продать пшеницу, которую вырастили в прошлом году, потому что нет спроса. У нас остатки небольшие, около 2 тыс. т, поскольку были проблемы с производством озимой пшеницы — значительная ее часть погибла. Если раньше экспорт был ограничен пошлиной, то сейчас, очевидно, выход на внешние рынки будет затруднен.

