РЗС: сокращение посева яровых на Украине не вызовет продовольственного кризиса

Гидрометцентр позитивно оценивает перспективы урожая озимых в России Д. Абрамов

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что ожидаемое сокращение посевных площадей яровых агрокультур на Украине не скажется на мировом продовольственном снабжении, сообщило РИА «Новости». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что сокращение посевов в одной стране, даже очень крупной, не вызовет глобального продовольственного кризиса.



Накануне министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил агентству Reuters, что в 2022 году площадь посевов яровых культур в стране может сократиться более чем в два раза, до 7 млн га. Ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис, опасается генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Последствия уже ощущаются по всему миру с резким ростом цен на продовольствие, энергию и удобрения, — цитирует его ТАСС. — Это угрожает вылиться в глобальный голод».



Злочевский прокомментировал РИА «Новости», что посевная площадь на Украине однозначно будет снижена, но никто не знает — на сколько. «Но даже если его (сева) не будет совсем, то никаких проблем с мировым продовольственным снабжением не будет», — оценил Злочевский. Он напомнил, что самой крупной статьей украинского агроэкспорта является кукуруза, но в структуре мировых поставок она занимает меньше 20%. «Экспорт кукурузы из Украины составляет около 20 млн т, при желании крупные игроки, такие как США и Китай, без проблем смогут восполнить недостающее количество», — пояснил глава РЗС.



Рылько сказал «Агроинвестору», что, несмотря на отсутствие перспектив глобального кризиса, проблемы на Украине «не вызывают особого оптимизма». Эксперт также отметил, что в России сев идет неплохо. «Однако есть проблемы, наблюдается ряд отказов от поставок некоторых ресурсов. Параллельно идет требование о повышении платы, поскольку цены в рублях резко выросли. Но эти проблемы не носят критичного характера. Мы настроены достаточно оптимистично», — заключил Рылько.



Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по состоянию на 23 марта прогнозы по сбору озимых в 2022 году в России хорошие, пишет «Интерфакс». Стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений фиксируются в основных зернопроизводящих регионах Юга России и Северного Кавказа. Урожаю, по словам Вильфанда, будет способствовать и обеспеченность почвы влагой, которая в этом году по-настоящему хорошая. Он добавил, что опасения о том, что 10% озимых не взойдут или будут в ненадлежащем состоянии, есть лишь в некоторых регионах.

