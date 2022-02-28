Минсельхоз: состояние озимых лучше прошлогоднего

По прогнозу агроведомства, общая посевная площадь в этом году составит 81,3 млн гектаров Д. Абрамов

По предварительным данным регионов, состояние озимых в этом году значительно лучше, чем в прошлом, и выше среднемноголетнего уровня. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на совещании правительства о текущей экономической ситуации.



Ранее агроведомство уточняло, что озимые под урожай 2022 года занимают около 19 млн га, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 97% посевов, и министерство рассчитывает на их сохранение к началу активной вегетации. По словам Патрушева, сейчас ведется подкормка озимых, кроме того, отдельные регионы начали посевную кампанию. «В 2021 году на аналогичную дату работы еще не начинались», — напомнил он.



Первыми в этом году весеннюю посевную начали сельхозпроизводители Крыма, ранние зерновые в регионе должны занять 79 тыс. га. 22 февраля Минсельхоз республики сообщил о старте сева овощей открытого грунта и картофеля. Ранними овощными культурами предполагается занять свыше 4,7 тыс. га, картофелем — более 2,6 тыс. га. Также яровой сев стартовал в Ставропольском и Краснодарском краях.



По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га. По сравнению с 2021-м планируется увеличить посевы зерновых, сахарной свеклы, овощей и картофеля. «У аграриев в наличии основные материально-технические ресурсы, в том числе семена, техника, ГСМ и удобрения. Также отмечу, что проведение посевной обеспечено средствами господдержки», — сказал Патрушев на совещании правительства.

