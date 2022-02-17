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В России началась посевная кампания


Аграрии Крыма засеяли первые 3 тысячи гектаров

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Мягкая зима на Юге и Северном Кавказе создала предпосылки для более раннего начала сева
Минсельхоз Крыма
Мягкая зима на Юге и Северном Кавказе создала предпосылки для более раннего начала сева
Минсельхоз Крыма

Аграрии Крыма начали сев ранних яровых агрокультур под урожай 2022 года, сообщил Минсельхоз республики. Сейчас посеяно 410 га пшеницы и ячменя, а также более 2,6 тыс. га кориандра. В целом в регионе предстоит засеять 79 тыс. га. Дефицита семян и минеральных удобрений нет, техника готова к весенним полевых работам, уточняет агроведомство. Также в регионе посеяно 542 тыс. га озимых, в среднем более 87% всходов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Федеральный Минсельхоз ранее сообщал, что мягкая зима на Юге и Северном Кавказе создала предпосылки для более раннего начала сева — некоторые регионы планируют начинать его уже в феврале. В связи с этим из-за повышенного внутреннего спроса со 2 февраля по 1 апреля будет действовать запрет на экспорт аммиачной селитры. Подкормка озимых стартовала в начале месяца, первыми вышли в поля сельхозпроизводители Крыма и Чечни. 

В прошлом году о начале ярового сева сообщалось 17 февраля: благодаря так называемым «февральским окнам» - кратковременному повышению температуры — аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых. Однако массовый сев из-за погодных условий задержался. В 2020 году первым — 12 февраля — весеннюю посевную начал Крым.

По прогнозу Минсельхоза, вся посевная площадь в этом году составит 81,3 млн га — на 0,9 млн га больше, чем в 2021-м. В том числе яровой сев предполагается провести на 53,6 млн га. В том числе министерство рассчитывает на расширение посевов пшеницы на 818,1 тыс. га до 29,53 млн га. Площади под кукурузой, как ожидается, увеличатся на 34 тыс. га до 3 млн га, под ячменем — сохранятся на уровне прошлого года, составив около 8,19 млн га, под рожью — уменьшатся на 126,8 тыс. га до 917,6 тыс. га. Также планируется увеличение площадей под гречихой на 54,1 тыс. га до более чем 1 млн га. Посевы риса могут вырасти на 2,9 тыс. га до 190,4 тыс. га, проса — на 52,7 тыс. га до 353,2 тыс. га. Всего зерновые и зернобобовые культуры в этом году могут занять почти 48 млн га — на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021-м.

Татьяна Кулистикова 

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