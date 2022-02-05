Стоимость ярового сева заметно увеличится

Посевная в этом году может начаться раньше обычного Pixabay

Минсельхоз допускает, что посевная в этом году может начаться раньше из-за мягкой зимы и ожидаемого прихода ранней весны на Юге и Северном Кавказе. Отдельные регионы уже начали подкормку озимых. Из-за повышенного внутреннего спроса на минеральные удобрения правительство приняло решение временно запретить экспорт аммиачной селитры. Несмотря на политику сдерживания цен на удобрения, стоимость ярового сева в этом году подорожает по сравнению с прошлым годом, рассказали «Агроинвестору» участники рынка.



Александр Неженец, гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край):



- Удобрения мы закупили еще в июне прошлого года, средства защиты растений — в августе. Своевременно приобретаем необходимые запчасти, чтобы производить плановый ремонт сельхозтехники. Благодаря этому стоимость ярового сева у нас изменится несущественно. Однако мы отмечаем значительное увеличение цен на дизельное топливо, запчасти. Также мы повысили зарплаты, в частности, механизаторам и водителям. За счет этого стоимость весеннего сева вырастет относительно прошлого года на 14-15%.



Зима в этом году мягкая, снежный покров еще держится, хотя температура воздуха уже плюсовая. Изменений в севообороте у нас почти не будет, единственное, мы увеличим площади под сахарной свеклой на 50 га, посеем больше кукурузы на корма и силос и меньше на зерно, так как наше предприятие активно развивает животноводство. Площадь под озимыми зерновыми у нас составляет около 7 тыс. га, еще 2,7 тыс. га занято рапсом. Виды на их урожай у нас оптимистичные, посевы в хорошем состоянии. Мы уже продумываем варианты оптимизации закупки удобрений в летне-весенний период под урожай следующего года: изучаем рынок, наличие и цены.



Мы очень ждем, чтобы правительство отменило экспортные пошлины на продукцию растениеводства. Тогда как во всем мире аграрии получают от государства дополнительные дотации, у нас вводятся ограничения. Чем раньше их отменят, тем меньший урон будет нанесен сельскому хозяйству в будущем. Ущерб бизнесу пошлинами уже нанесен, и хотелось бы, чтобы в правительстве это осознали как можно раньше.



Глеб Тихомиров, финансовый директор группы «Сюкден»:



- Подготовка к посевной у нас идет в штатном режиме: готовность техники по регионам составляет от 50% и более, минеральные удобрение закуплены на 100%, СЗР — на 95%, запасные части — на 90%, сложностей с приобретением всего вышеупомянутого нет. Стоимость ярового сева (ГСМ, семена, затраты на персонал) увеличивается по сравнению с прошлым годом от 12% до 23% в зависимости от агрокультуры. Так, рост затрат по ячменю в расчете на 1 га составит 15%, по яровой пшенице и подсолнечнику — 20%, по сахарной свекле — от 16% до 22% в зависимости от региона. Посевная площадь в этом году составит 220 тыс. га — на уровне 2021-го. В том числе мы посеяли 73 тыс. га озимой пшеницы, по состоянию на 4 февраля состояние озимых удовлетворительное, их сохранность составляет 100%.



Лидия Кухаренко, главный агроном ГК «Концерн “Покровский”»:



- Подготовка к весенней посевной в концерне «Покровский» идет в штатном режиме: семена пропашных агрокультур (кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла) закуплены на 100%, основные минеральные удобрения — аммиачная селитра, мочевина, аммофос — на 90%. Сейчас идет подписание контрактов на приобретение средств защиты растений и завершается предпосевная подготовка необходимой техники — тракторов, сеялок, культиваторов. Сложностей при закупках не возникало: мы их провели в полном объеме. Однако стоимость посевной в этом году будет выше, чем в 2021-м, мы это видим уже сейчас: выросли цены абсолютно на все позиции — удобрения, семена, ГСМ. По нашим оценкам, в среднем на 20%.



Основные изменения в структуре севооборота концерна «Покровский» произошли в 2021 году: мы увеличили площади под озимыми — пшеницей и ячменем, и значительно расширили посевы сахарной свеклы. В этом году мы работаем в рамках севооборота и все посевные площади оставляем на уровне прошлого года: пшеницей засеем 104 тыс. га, ячменем — 10 тыс. га, сахарной свеклой — 26,8 тыс. га. Сейчас мы сосредоточимся на качественных изменениях: внедрении инновационных агротехнологий на своих полях и повышении урожайности.

