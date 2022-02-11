ИКАР: посевы масличных могут обновить рекорд

Конечные запасы подсолнечника могут достигнуть 500 тысяч тонн Flickr.com

Посевы масличных под урожай 2022 года могут вырасти до 16,7 млн га с 16,48 млн га годом ранее. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «По итогам 2021 года состоялась грандиозная прибавка посевов всех масличных. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, но с нюансами», — отметил эксперт.



Так, аналитики ИКАР прогнозируют, что площади под подсолнечником уменьшатся с 9,65 млн га до 9,34 млн га, поскольку в 2021-м его сев увеличился во многом из-за пересева погибших озимых. Сейчас они не вызывают таких опасений, как в прошлом году, и большого пересева, видимо, не потребуется. «Хотя есть Башкортостан и Оренбургская область, где все печально по озимой пшенице, и там можно ждать сюрприза», — добавил Рылько.



При этом ожидается очередной рекорд по сое, ее посевы могут увеличиться с 3 млн га до 3,2 млн га, а, возможно, и больше. «Наши последние консультации с дальневосточными аграриями привели нас к выводу, что кроме сои им сейчас нет смысла что-то сеять из-за экспортных пошлин, и скорее всего, там будет серьезная прибавка», — прокомментировал глава ИКАР. Также аналитики прогнозируют рост площадей рапса — с 1,68 млн га до 1,99 млн га и масличного льна — с 1,56 млн га до 1,63 млн га.



Заявленные крупные инвестиционные проекты по переработке общей мощностью от 5,5 млн т до 7 млн т масличных на горизонте пяти лет потребуют расширения их посевов на 2,5-3,2 млн га с учетом профицита 1 млн т в сезоне-2021/22 и сохранения экспортных пошлин, оценил ИКАР.

Также в ходе конференции Дмитрий Рылько отметил, что сохраняется серьезное отставание по закупке и переработке масличных заводами, а также экспорту масла, тогда как внутреннее потребление остается стабильным. Учитывая рекордный урожай прошлого года, ИКАР оценил, что у аграриев остается около 7 млн т подсолнечника, или 47% сбора (исходя из оценки производства на уровне 15,54 млн т, на днях Росстат повысил ее до 15,7 млн т). Годом ранее в это время оставалось продать 2,95 млн т, или 22% урожая, в 2020-м — 3,58 млн т, или 23%.



«Даже если все пойдет по очень оптимистичному сценарию, конечные запасы подсолнечника могут достигнуть 500 тыс. т (30 тыс. т и 25 тыс. т в предыдущие два сезона), — отметил Рылько. — Запасы масла могут быть на уровне 132 тыс. т (60 тыс. т и 55 тыс. т). При прочих равных вы сами понимаете, что это означает для участников рынка».

