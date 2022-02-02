Мягкая зима на юге России и на Северном Кавказе создала предпосылки для более раннего начала сева Pixabay

В России введен временный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поставки на внешние рынки запрещены со 2 февраля по 1 апреля. Необходимость временного запрета возникла из-за повышенного внутреннего спроса у отечественных аграриев, отмечает Минсельхоз.



Мягкая зима на юге России и на Северном Кавказе создала предпосылки для более раннего начала сева — некоторые регионы планируют начинать его уже в феврале, сообщает пресс-служба агроведомства. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, комментируя постановление правительства, сказал, что эта мера поможет удовлетворить пиковый спрос российских сельхозпроизводителей нужным количеством удобрения и не поднять при этом цены. Максимальные закупки аммиачной селитры прогнозируют в период с января по март.



Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что ограничения временные, пишет ТАСС. «Оставшийся объем можно будет экспортировать со 2 апреля, когда российские предприятия получат аммиачную селитру в необходимом объеме, а спрос на нее на внутреннем рынке пройдет пиковые значения», — сказал он. Минпромторг исключил влияние ограничений на годовые объемы экспорта селитры: из квоты в 744 тыс. т экспортировано 370 тыс. т.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что запрет экспорта селитры на два месяца подтверждает то, что ранее предпринятые меры оказались неэффективными. «Запрет может сработать, если будет дополнен еще какими-то мерами. Например, четким расписание отгрузок. В противном случае эти два месяца можно поработать на склад», — сказал он «Агроинвестору». По его мнению, новый запрет повлияет на мировой рынок и спровоцирует рост цен. Корбут считает, что более эффективной мерой стал бы запрет вывоза на полгода-год, потому что «в этой ситуации на склад уже не поработаешь».



В феврале и марте экспорт традиционно снижается в силу сезонного фактора, отмечают аналитики «Атон», и приостановка вывоза, по их мнению, вряд ли существенно отразится на продажах производителей удобрений. «Мы не ожидаем, что остановка экспорта значительно повлияет на мировой рынок, однако новость может оказать небольшую поддержку мировым ценам на азотные удобрения, — считают аналитики. — Ранее правительство ввело временные ограничения на экспорт удобрений. Новые ограничения, на наш взгляд, обусловлены более высоким спросом, а также неэффективностью "ручного регулирования" рынка».



По оценке представителя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Коняева, временный запрет на экспорт аммиачной селитры никак не скажется на компании, пишет РИА «Новости». «Мы и так всю селитру поставляем на внутренний рынок для российских потребителей», — сказал Коняев.



О том, что правительство может ввести запрет на экспорт аммиачной селитры стало известно в конце января. Тогда гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец назвал инициативу вполне разумной. Он отмечал, что «Прогресс» в июне прошлого года закупил весь объем удобрений, необходимый на год, поэтому относительно весенней подкормки нет беспокойства. «Что касается осеннего сева, то мы будем смотреть за ситуацией на рынке, за стоимостью удобрений, и, если будет высокая цена, мы уменьшим использование химических удобрений, — рассказывал «Агроинвестору» Неженец. — Пока я вижу, что ситуация с удобрениями очень плохая, на базах их почти нет, а есть сельхозпредприятия, которые вообще не запаслись удобрениями».



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель говорил, что в конце прошлого года наблюдалась проблема нехватки азотных удобрений. «На данный момент, по моей информации, на Дальнем Востоке ситуация стабильная, проблемы нет. Сложность только в том, что цены на удобрения очень сильно выросли», — отмечал Нагель.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорил, что предприятия агрохолдинга столкнулись с нехваткой азотных удобрений, прежде всего карбамида, и это несмотря на то, что он сильно подорожал. «Когда мы решили заменить карбамид дополнительным объемом аммиачной селитры, его нам также не подтвердили, или предложили отгрузку с просрочкой по оптимальным срокам его применения, причем по еще более высокой цене. Поэтому от покупки пришлось отказаться», — рассказывал Оробинский.

