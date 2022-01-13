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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Владимир Путин: важно обеспечить минудобрениями внутренний рынок

Мировая конъюнктура позволит производителям удобрений хорошо заработать

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году российские сельхозпроизводители приобрели порядка 4,68 млн тонн минудобрений в действующем веществе
«Фосагро»
В прошлом году российские сельхозпроизводители приобрели порядка 4,68 млн тонн минудобрений в действующем веществе
«Фосагро»

Пользуясь конъюнктурой, российские производители минеральных удобрений смогут прилично заработать, но в первую очередь они должны обеспечить внутренний рынок. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе встречи с гендиректором компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Квотируя экспорт удобрений, государство не стремится помешать участникам рынка заработать, задача в том, чтобы необходимые объемы были поставлены отечественным сельхозпроизводителям, пояснил глава государства.

О том, что правительство по поручению президента на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных, содержащих азот, удобрений, стало известно в начале ноября прошлого года. Объем разрешенного вывоза азотных удобрений составит 5,9 млн т, сложных — не более 5,35 млн т. Эта мера должна позволить России избежать негативных последствий, связанных с мировым энергокризисом и ростом цен на природный газ, который является сырьем для производства азотных удобрений.

По словам Мазепина, сейчас ситуация на российском рынке минеральных удобрений стабильная, цены для российских сельхозпроизводителей в три раза ниже, чем мировые. За последние два года «Уралхим» увеличил поставки азотных удобрений на внутренний рынок на 20%, добавил он. Компания рассчитывает на дальнейший рост продаж минеральных удобрений, поскольку в ближайшие 20-30 лет численность населения планеты продолжит увеличиваться. При этом в России есть потенциал расширения пашни, в том числе благодаря изменению климата, отметил Мазепин.

Глава «Уралхима» позитивно оценил поручение президента обратить внимание на поставки удобрений внутри страны. Он также привел в пример Африку, которая сейчас не может покупать удобрения из-за их резкого удорожания, что в итоге может привести к проблемам с производством продовольствия.

По данным Минсельхоза, в прошлом году российские сельхозпроизводители приобрели порядка 4,68 млн т минудобрений в действующем веществе, что почти на 20% выше показателя 2020 года. По предварительным данным, это позволило повысить уровень внесения удобрений с 50 кг на 1 га посевной площади в 2020 году до 55 кг/га в среднем по стране.

Татьяна Кулистикова 

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