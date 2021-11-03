Экспорт минеральных удобрений ограничат на полгода

В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа «Уралхим»

Правительство по поручению президента на полгода вводит ограничения на экспорт азотных и сложных, содержащих азот, удобрений. Объем разрешенного вывоза азотных удобрений составит 5,9 млн т, сложных — не более 5,35 млн т. Об этом в ходе заседания кабмина сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Эта мера должна позволить России избежать негативных последствий, связанных с мировым энергокризисом и ростом цен на природный газ.



«В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются», — пояснил глава кабмина (цитата по стенограмме на сайте правительства). Экспорт удобрений ограничивается, чтобы не допустить их дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, — повышения цен на продовольствие. Распределять объемы поставок между экспортерами будет Минпромторг, работа должна вестись совместно с Минсельхозом, уточнил Мишустин. «Соответствующие решения обсуждались с бизнесом на площадке правительства и были доложены президенту», — добавил он.



Введенные квоты фактически закрепляют существующее распределение объемов между внутренним рынком и экспортом с учетом сезонности, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с принятым решением. По его данным, с декабря 2020 года по май 2021-го объем экспорта азотных удобрений составил около 6,4 млн т, сложных — 5,2 млн т. Установленные размеры квот примерно соответствуют историческим объемам экспорта за указанный период.



Минпромторг подтвердил агентству, что размеры квот «сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период». «Установленные ограничения на вывоз <…> позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок», — цитирует «Интерфакс» информацию ведомства.



Введение ограничений на экспорт не отразится на загрузке мощностей российских производителей, которая сейчас близка к 100%, пишет ТАСС со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ). «Своим решением правительство фактически закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками», — сказал агентству исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. Ассоциация подчеркивает, что для российских производителей минеральных удобрений внутренний рынок всегда был приоритетным. За последние пять лет отечественный АПК почти удвоил потребление минудобрений, до 4,52 млн т, при этом их дефицита нет и не предвидится, отмечает РАПУ. Тем не менее, квотирование поставок за рубеж позволит снять обеспокоенность аграриев относительно обеспеченности удобрениями под весенний сев. Ранее сельхозпроизводители неоднократно жаловались на существенное удорожание удобрений и сложности с их закупками.



По прогнозу «ВТБ Капитала», цены на азотные удобрения могут достигнуть пика в марте 2022 года. Согласно базовому сценарию, цены на азотные удобрения до конца первого квартала 2022 года вырастут еще на 19% примерно до $840 за тонну. Пессимистический сценарий предполагает повышение цены до $860 за тонну, но затем цены снизятся. Ранее также сообщалось, что правительство может заморозить цены на минеральные удобрения до мая-июня следующего года.

