Аграрии жалуются на нехватку минеральных удобрений

На начало октября российские аграрии выкупили более 90% из заявленного на год объема удобрений «ФосАгро»

По данным котировок на 15 октября, цены азотных удобрений на DAP на рынках Европы находятся на уровне $711-721 за тонну (FOB Балтика), при этом индексы на карбамид установились на уровне выше $700/т на базисе FOB Балтика и достигают $760-800/т при продаже небольших партий в Европу, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что это аномальная ситуация для мирового рынка удобрений — в норме азотные удобрения почти в 1,5-2 раза дешевле фосфорных.



Участники рынка считают, что проблема связана с энергетическим кризисом в Европе, сокращением внутреннего производства азотных удобрений и увеличением зависимости от импорта в преддверии весеннего сезона. Также, как отмечает «Коммерсантъ», ажиотажный спрос подтолкнули последствия урагана в США, пик сезонного спроса в Индии и Бразилии и сохранение неясности относительно поставок из Китая, который рассматривает полный запрет экспорта.



На совещании в Минсельхозе 14 октября поставщики заявили, что на начало октября российские аграрии выкупили более 90% из заявленного на год объема удобрений, а теперь требуют дополнительные партии, которые будут использоваться только весной, выяснило издание. Сельхозпроизводители уже пожаловались в правительство на нехватку удобрений и рост цены на них, и потребовали ввести ограничения экспорта или введения вывозных пошлин на химическую продукцию. Также речь шла об установлении минимального объема поставок на внутренний рынок.



Кроме того, в ходе совещания представители Ставропольского края сообщили об увеличении стоимости азотных удобрений на 32%. В Краснодарском крае ожидают, что удорожание удобрений вызовет рост себестоимости производства зерна на 30%, и видят риски для весенней посевной кампании и урожая 2022 года. Опасения разделяют также в Воронежской и Ростовской областях, сообщили «Коммерсанту» источники. По их словам, Минсельхоз беспокоит ускорение темпов экспорта удобрений: если в 2020 году с января по август было отгружено 18 млн т, то в этом году — 24 млн т.



В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) «Агроинвестору» сказали, что заявленная Минсельхозом потребность в удобрениях на этот год выросла на 13% до 4,52 млн т, и она исполняется строго по графику. «Несмотря на то, что сейчас только середина октября, заявленная потребность в удобрениях со стороны сельхозпроизводителей на весь 2021 год закрыта на 95%. Дефицита удобрений нет и не предвидится, — отмечает ассоциация. — Об этом производители удобрений заявляли и во время встреч на агрофоруме «Золотая осень» с главами регионов, аграриями, главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и вице-премьером Викторией Абрамченко».



Обеспечив себя в полном объеме фосфором под осенние полевые работы, аграрии уже начали готовиться к весне и закупать азотные минеральные удобрения, сообщает РАПУ. У подавляющего большинства сельхозпроизводителей улучшились финансовые возможности, и, чтобы избежать пикового спроса накануне весенних полевых работ, они стали покупать селитру заблаговременно. В связи с этим значимая доля закупок сместилась с весны на осень, объяснила ассоциация. По мнению ее представителей, опасаться дефицита не стоит. «Для производителей удобрений внутренний рынок и вопросы его устойчивого развития всегда останутся стратегическим приоритетом, и до конца года потребности, обозначенные в заявке Минсельхоза, будут закрыты», — акцентирует РАПУ.



Азотная подкормка начнется в конце февраля — начале марта, поэтому для накопления дополнительных объемов, требуемых весной, времени достаточно, уверена ассоциация. Там считают, что на этом фоне обсуждение в середине октября возможного дефицита аммиачной селитры весной следующего года абсолютно беспочвенно. «Подобные спекуляции могут лишь искусственно спровоцировать на рынке никому ненужный ажиотаж вокруг этого вида продукции», — считает РАПУ.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут соглашается, что серьезный дефицит минеральных удобрений маловероятен, потому что их производители «достаточно четко выполняют свои обязательства по поставкам на внутренний рынок». «Аграриев беспокоит другое — продолжающийся рост цен на мировом рынке. Это реальный повод для беспокойства», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, решить проблему можно двумя способами — либо закупать товар заранее, пока цены не увеличились еще сильнее, либо, наоборот, не приобретать нужные объемы и сократить внесение минеральных удобрений.



Пресс-служба «ФосАгро» сообщила, что при необходимости компания сможет до конца года направлять до 100% производимой аммиачной селитры на внутренний рынок. Внесение селитры начнется в марте, поэтому есть еще много времени для накопления объемов, требуемых весной, считает компания.



В январе-августе, согласно данным Росстата, производство удобрений в России выросло на 6,2%. Динамика экспорта удобрений, по данным ФТС, даже с учетом запуска новых калийных производств, составляет около 11%. По азотным вывоз не превысил 2%, а по комплексным — 3%. «Что касается цен на удобрения, то они были зафиксированы еще летом, и производители строго соблюдают свои обязательства. Кроме того, на агрофоруме «Золотая осень» на прошлой неделе срок действия режима фиксации цен был продлен с 31 октября до 31 декабря 2021 года, — напомнила пресс-служба РАПУ. — Эта мера позволит дополнительно повысить уровень и качество подготовки аграриев к весенним полевым работам в условиях резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках». Аграрии смогут быстрее принимать решения о закупке, а производителям — учитывать рост потребности и обходить все «узкие места», связанные с повышением сезонного спроса, считает РАПУ.



«Если говорить о сигналах по росту цен в регионах, то региональным властям, по всей видимости, стоит более пристально проработать этот вопрос с местными перекупщиками минеральных удобрений», — заявляет ассоциация. Кроме сдерживания цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации, в России успешно работают принципы экономического анализа практик ценообразования, разработанные Федеральной антимонопольной службой, напоминает РАПУ. По поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова также создана принципиально новая для России методика определения ценовой доступности удобрений. Она поможет предсказывать колебания рынка и рационально оценивать их влияние на российский АПК, добавила ассоциация.



«Динамика внутреннего рынка минеральных удобрений стимулируется также развитием торгов ими на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), — рассказали в РАПУ. — На середину октября объем реализованных минеральных удобрений на биржевой площадке превысил 800 тыс. т (в физическом весе), что почти в девять раз превышает показатель на аналогичную дату прошлого года». Дальнейший рост объемов торгов может быть поддержан прорабатываемой сейчас возможностью льготного кредитования биржевых закупок минеральных удобрений. Такое решение принято на совещании с участием представителей ФАС, Минсельхоза и Банка России. По мнению участников совещания, кредитование производителей сельскохозяйственной продукции по льготной ставке поспособствует развитию биржевой торговли и снижению цен на минеральные удобрения, заключает РАПУ.

